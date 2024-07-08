İkinci maaş kalkıyor huzur hakkı geliyor. Vatandaşın gözünü boyama tasarısı Meclis’te

Kamuda uygulanacak tasarruf tedbirlerinin yasal çerçevesini oluşturacak kanun teklifine göre, birden fazla maaş alma dönemi de sona erecek.

Her statüdeki kamu görevlileri sadece bir görevi için maaş alacak. O maaş en yüksek devlet memuru maaşı olan 92 bin lirayı geçemeyecek.

32 maddeden oluşan düzenleme ile tasarruf tedbirlerini uygulamayan bürokratlara maaş kesintisi ya da işten çıkarmaya kadar pek çok idari ceza verilebilecek ve denetimini de Hazine ve Maliye Bakanlığı yapacak.



Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama ve uygulamalarının tasarruf tedbirlerine uygunluğunun idarelerince veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca izlenmesi ve denetlenmesi sonucunda, alınan tedbirlere aykırı iş ve işlemleri tespit edilenler hakkında tabi oldukları mevzuat uyarınca disiplin hükümleri uygulanacak.

HUZUR HAKKI KILIFI

Öte yandan bu düzenlemeyle kamuda ikinci bir koltuk verilen bürokrat veya bakan yardımcılarına maaş yerine “huzur hakkı,” “ücret” veya “ikramiye” gibi isimler altında ikinci bir ödeme yapılacak.

Bu gelir, ayda 98 bin 42 lirayı, yılda ise 1 milyon 170 bin lirayı bulacak.

İkinci gelir, memur maaş katsayısına endeksli olduğu için her 6 ayda bir memura yapılan zam oranında artacak.

Örneğin, bir genel müdür kendi kurumunda veya başka bir kurumda yönetim kurulu üyesi olduğunda, 110 bin liralık genel müdür maaşının yanı sıra ayda 98 bin 42 liraya kadar huzur hakkı alacak.

Bu sayede genel müdürün aylık kazancı 208 bin liraya, yıllık geliri ise yaklaşık 2.5 milyon liraya ulaşacak. Aynı bürokrat 3-5 kurumda görevlendirilirse, bu gelirler bütçeye aktarılacak.