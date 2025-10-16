Galatasaray altyapısında yetişmesine karşın Fenerbahçe'ye transfer olan Yusuf Akçiçek'in ardından genç bir oyuncu daha Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, Fenerbahçe, sarı kırmızılı kulübün altyapısından ayrılan 16 yaşındaki Efe Fettahoğlu'nu kadrosuna kattı.

2009 doğumlu Fettahoğlu, milli arada Fenerbahçe'de A takımla antrenmanlara çıkmaya başladı.

Samandıra'da "yeni Arda Güler" yakıştırmaları yapılan Fettahoğlu, Arda Güler gibi solak ve 10 numara pozisyonunda oynuyor.

Efe'nin Galatasaray'da oynayan ağabeyi Mustafa Fettahoğlu, 4 yıl önce sarı-kırmızılı kulüpten gönderilmişti. Bu karara sinirlenen Fettahoğlu'nun, kardeşi Efe'yi Florya'dan alarak Fenerbahçe altyapısına yazdırdığı ortaya çıktı.

U-17 Milli Takımı'na da çağrılan genç oyuncuya geleceğin yıldızı gözüyle bakılıyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek de Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe'de 1 sezon oynayan Akçiçek, 22 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımına transfer olmuştu.