Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşk yaşıyor. İkisi de sevgilisinden ayrılmıştı

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, İzlandalı nişanlısı Thor Saevarsson ile evlilik hazırlığı yaparken ayrılmıştı. İddiaya göre çift, Arnavutköy’de gittikleri bir mekânda kavga edip kül tablasını yere fırlatan oyuncu yeni aşka yelken açtı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Güzel oyuncunun yeni aşkı da taze bekarlardan Mert Yazıcıoğlu... Yaklaşık dört yıldır aşk yaşadığı Afra Saraçoğlu ile ayrılık kararı alan Mert Yazıcıoğlu ve Dilan Çiçek Deniz Gazetemagazin'in haberine göre el ele görüntülendi.

TANIMA AŞAMASINDALAR

Zekariyaköy’de bir mekanda görüntülenen çift mekana el ele girdi. Çiftin 1 haftadır görüştükleri birbirlerini tanıma aşamasında oldukları öğrenildi.

Mert Yazıcıoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmıştı. Yıllardır birliktelikleriyle göz dolduran aşıklar, ilişkilerinin bittiğini sosyal medya hesabından yaptıkları ortak paylaşım ile duyurmuştu.

Mert Yazıcıoğlu da ayrıldığı sevgilisiyle aynı yazıyı sosyal medya hesabından yayınlamıştı.