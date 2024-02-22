İkiye ayrılan köyde korku dolu bekleyiş! Evler 3 metre kaydı

Niksar’ın Günebakan köyünde, Şubat ayında yaşanan heyelanlar sonucunda köy ikiye bölündü. Köyün batı ve doğu kısımları arasındaki yol, heyelanlar nedeniyle evlerle birlikte 3 metre güneye kaydı.

Heyelanların ardından 40 ev, 1 cami, 4 samanlık ve 17 ahır tahliye edildi. Bu yapılar arasından 4 ev ve boşaltılan cami yıkıldı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, bugün Günebakan köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Hatipoğlu, incelemelerin ardından basına yaptığı açıklamada, "Günebakan köyümüzdeki afet bölgesinde tekrar incelemelerde bulunduk. Burada, 40 konut, 17 ahır, 7 samanlık ve 1 cami afet bölgesi içerisinde bulunuyor. Bunlarla ilgili tespitlerimizi yaptık ve afeti etkileyen alanı ilan ettik.

Bölgeyi tamamen boşaltmıştık; 27 hane tahliye edildi. Burada yaşayanlar, şu anda çeşitli çözümler ürettiler. Bizden herhangi bir yerleşim talepleri olmadı. Haneler ve sakinlerle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Listemizi astık, 30 günlük bir süresi var. Bu yılın sonunda da çalışmalara devam edeceğiz. Öte yandan, jeolojik etüt çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca, baharla birlikte herhangi bir hareket olup olmayacağını, ek bir kayma gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini takip edeceğiz. Köy ikiye ayrılmıştı; bu konuda yol çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada, tamamen jeolojik çalışmalar ve elimizdeki olanaklarla ortaya çıkacak. Bu konuda arkadaşlarımız, her iki yerle ilgili çalışmaları yapacaklar. Alternatifleri bize getirecekler ve biz de ona göre bir karar vereceğiz" dedi.