İklim aktivistleri Cenevre Havalimanı'nda özel jetleri protesto etti

İklim aktivistleri, Avrupa'nın en büyük özel jet fuarı olan Avrupa İş Havacılık Kongresi ve Sergisi kapsamında özel jetlerin sergilenmesini Cenevre Havalimanı'nda protesto etti.

İklim aktivistleri Cenevre Havalimanı'nda özel jetleri protesto etti

Eylem sırasında güvenlik nedeniyle hava trafiği bir süre askıya alındı. Onlarca iklim aktivisti, iklim değişikliğine de dikkati çekmek için havalimanı apronuna girerek kendilerini özel uçaklara zincirledi.

Cenevre polisi, bazıları özel jetlere bağlı olan aktivistleri uzaklaştırmak için hızla müdahale ederken, 80 kişi gözaltına alındı.

17 ÜLKEDEN GELEN ÇEVRECİLER...

Üzerinde "özel uçakları yasaklayın" yazılı sarı yelekler giyen eylemcilerin bazılarının "özel jetler gezegenimizi öldürüyor" yazılı pankartlar taşıdığı görüldü.

Çevre örgütü Greenpeace'in Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 17 ülkeden gelen çevrecilerin bu eyleme katıldığı belirtildi.

Paylaşımda, hükümetlerin iklim krizine karşı acil önlem alması ve özel jetleri yasaklaması gerektiği belirtildi.

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