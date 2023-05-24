İklim aktivistleri Cenevre Havalimanı'nda özel jetleri protesto etti

İklim aktivistleri, Avrupa'nın en büyük özel jet fuarı olan Avrupa İş Havacılık Kongresi ve Sergisi kapsamında özel jetlerin sergilenmesini Cenevre Havalimanı'nda protesto etti.