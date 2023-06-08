İklim aktivistleri jiplerin lastiklerinin havasını indirdi

Editör: Serkan Talan

Bir grup iklim aktivisti Danimarka'nın başkenti Kophenag’da jiplerin lastiklerinin sönmesinin sorumluluğunu üstlendi. Polis, 100'den fazla aracın tahrip edildiğini söyledi.

Tire Extinguishers, internet sitesinde yer alan habere göre aktivistler, “iklim değişikliğine, hava kirliliğine ve güvensiz sürücülere karşı kendimizi savunuyoruz” şeklinde savunma yaptılar.

Kopenhag polisi, Salı geç saatlerde veya Çarşamba erken saatlerde gerçekleştirilen eylemlerin tanıklarının arandığını ve soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

Polis sözcüsü verdiği demeçte, şu ana kadar 100’e yakın aracın lastiklerinin söndürüldüğünü, başka şikayetlerin olup olmadığını ise gelecek bilgilere göre açıklayacaklarını ifade etti.