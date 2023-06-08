İklim aktivistleri jiplerin lastiklerinin havasını indirdi

Bir grup iklim aktivisti, Danimarka'da 100'e yakın jipin lastiklerinin havasını indirerek eylemde bulundu.

İklim aktivistleri jiplerin lastiklerinin havasını indirdi

Editör: Serkan Talan

Bir grup iklim aktivisti Danimarka'nın başkenti Kophenag’da jiplerin lastiklerinin sönmesinin sorumluluğunu üstlendi. Polis, 100'den fazla aracın tahrip edildiğini söyledi.

Tire Extinguishers, internet sitesinde yer alan habere göre aktivistler, “iklim değişikliğine, hava kirliliğine ve güvensiz sürücülere karşı kendimizi savunuyoruz” şeklinde savunma yaptılar.

Kopenhag polisi, Salı geç saatlerde veya Çarşamba erken saatlerde gerçekleştirilen eylemlerin tanıklarının arandığını ve soruşturmaların devam ettiğini bildirdi.

Polis sözcüsü verdiği demeçte, şu ana kadar 100’e yakın aracın lastiklerinin söndürüldüğünü, başka şikayetlerin olup olmadığını ise gelecek bilgilere göre açıklayacaklarını ifade etti.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
Beşiktaş kov bunları. Gürel Yurttaş suçluları tek tek açıkladı
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
West Ham United Konferans Ligi şampiyonu! İnanılmaz bir son
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Kahraman Türk kadını ve mitoloji
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Beşiktaş taraftarından Mehmet Büyükekşi'ye küfürlü tezahürat: 'Cimbomun köpeği'
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş sezon finali ne zaman? Üç Kız Kardeş sezon final fragmanı yayınlandı mı?
Son Haberler
Kontrolsüz sürüş kazaya yol açtı Güncel
Kontrolsüz sürüş kazaya yol açtı
Şehit Aydın Ceylan için Siirt'te tören düzenlendi Güncel
Şehit Aydın Ceylan için Siirt'te tören düzenlendi
Ani dönme hareketlerinin büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı Sağlık
Ani dönme hareketlerinin büyük zararı ortaya çıktı. Uzmanı açıkladı
Burcu Güneş'ten Simge Sağın'a destek. 'Icardi söz konusuysa gidilir' Magazin
Burcu Güneş'ten Simge Sağın'a destek. 'Icardi söz konusuysa gidilir'
Borsa İstanbul'a Mehmet Şimşek etkisi nasıl olur? Ünlü ekonomist Zelyut açıkladı Ekonomi
Borsa İstanbul'a Mehmet Şimşek etkisi nasıl olur? Ünlü ekonomist Zelyut açıkladı
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil Rüya Tabirleri
Rüyada bu 7 şeyi görmeniz mümkün değil
Apple cihazlarına yeni gizlilik özellikleri Teknoloji - Otomotiv
Apple cihazlarına yeni gizlilik özellikleri