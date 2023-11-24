İklim krizinin gerçek sebebi ortaya çıktı. Herkes yanlış biliyor

Ekonomik eşitsizlikler de iklimseldir: Oxfam adlı STK'nın 20 Kasım Pazartesi günü yayınladığı bir rapora göre, dünyanın en zengin insanlarından yaklaşık 77 milyonunu oluşturan “kirletici seçkinler” 2019 yılında toplam sera gazı emisyonlarının %16'sından sorumlu.

Gözde S. Kadıoğlu’nun haberine göre; The Guardian, bunun "dünyadaki iklim eşitsizlikleri üzerine şimdiye kadar yapılmış en kapsamlı çalışma" olduğunu yazdı. 30 Kasım'da Dubai'de başlayacak olan COP28 (İklim Zirvesi) öncesinde 20 Kasım Pazartesi günü yayınlanan Oxfam raporu şunu da ortaya koymuş oldu:

En zengin insanların %1'i, en yoksul %66'dan daha fazla CO2 emisyonundan sorumlu.

İngiliz gazetesinin ifadesiyle, "yılda 140 bin dolardan fazla kazanan 77 milyon insandan" oluşan bu "kirletici seçkinler", "2019'daki karbondioksit emisyonlarının %16'sından" sorumlu.

Oxfam, yayılan her bir milyon ton CO2'nin dünya çapında 226 kişinin daha ölümüne neden olduğu aşırı ölüm oranlarını hesaplamaya yönelik bir formüle dayanarak, "tek başına en zengin %1'in emisyonlarının 1,3 milyon kişinin ölümüne neden olmaya yeterli” olacağını hesapladı.

Microsoft’un sahibi Bill Gates 2019 yılında yaptığı bir açıklamada küresel ısınmadaki payları nedeniyle, ineklerin çıkardığı gazların dünyanın en önemli sorunlarından biri olduğunu söylemişti.

Ancak, işin gerçeği, peş peşe yatırım yaptığı ‘sentetik et’ laboratuvarları mantar gibi çoğalınca su yüzüne çıkmaya başladı.

Yani konu ‘iklim krizi’ değil, cebe girecek daha çok milyon dolar, insanları yönlendirip sömürecek başka bir rant kapısıydı.

İKİZ KRİZLER

Bu rapora katkıda bulunan Stockholm Çevre Enstitüsü uzmanlarına göre, “en yoksul %99'luk kesimden birinin en zengin milyarderler kadar CO2 üretmesi yaklaşık bin beş yüz yıl alıyor.” diye devam ediyor.

Oxfam'ın iklim adaleti görevlisi Chiara Liguori'ye göre, iklim ve eşitsizlikten oluşan ikiz krizler "birbirinden besleniyor". Ancak zengin ve fakir ülkeleri ayıran uçurum bu gözlemi yalnızca kısmen açıklıyor.

2019'da, çoğunlukla Kuzey'de olmak üzere en yüksek gelire sahip ülkeler "tüketimle bağlantılı CO2 emisyonlarının %40'ından sorumluyken" düşük gelirli ülkeler," (çoğunlukla Güney'de) "göz ardı edilebilir" bir katkıda bulundu: %0,4.

Milyonerlerin ve milyarderlerin çoğunluğu zengin ülkelerden geliyorsa, "süper zengin sınıfın üyeleri dünyanın diğer bölgelerinde giderek daha fazla bulunuyor", diye ekliyor İngiliz gazetesi ve şu sonuca varıyor:

Süper yatlar, özel jetler ve malikanelerden uzay uçuşlarına ve kıyamet sığınaklarına kadar %0,1’lik (en zengin) aşırı karbon ayak izi, küresel ısınmanın 1,5°C’de zirveye ulaşması için gereken üst seviyeden 77 kat daha yüksek.

BİR KARBON SALICI OLARAK KYLIE JENNER

Kim Kardashian’ın kardeşi olarak tanınan ve önlenemez bir yükselişe geçen Kylie Jenner, yaşadığı ve yaşarken her anını paylaştığı ultra lüks hayat nedeniyle bir ‘karbon gazı canavarı’ olarak görülüyor.

Yaşadığı lüks hayatı sık sık sosyal medyadaki milyonlarca takipçisiyle paylaşan Kylie Jenner, geçtiğimiz yıl California'daki Camarilla Havaalanı ile yine aynı kentteki Van Nuys Havaalanı arasında seyahat etmek için özel jetini kullanmış, sadece 17 dakika süren bu yolculuk bilhassa iklim aktivistleri tarafından topa tutulmuştu. (Yolculuğun arabayla 45 dakika sürdüğü iddia edilmişti)

Uzmanlar, yalnızca 17 dakika süren bu uçuşun, 0.24 metrik ton karbondioksit ürettiğini belirtmiş, çevreye verdiği zarara dikkat çekmişti. Jenner bu yolculuğu en lüks otomobille kara yolundan yapsa üreteceği karbondioksitin 0.02 metrik ton olacağının altı çizilmişti.