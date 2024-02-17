İkramiye artışıyla bir teneke zeytinyağı alınmıyor: Emeklinin halinden haberleri yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekliler için bayram ikramiyesinin 2 bin TL’den 3 bin TL’ye çıkarıldığını açıkladı. Erdoğan’ın açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Gürer, “Erdoğan’ın bu açıklaması emeklinin halinden haberi olmadığını gösteriyor” dedi.

“AÇIKLAMA EMEKLİYİ ŞOK ETTİ”

Gürer, “Çarşı, pazar, sokak, kahve nerede emekliye rast gelsek “geçinemiyoruz” diyor. Cumhurbaşkanın bir sürpriz yapacağı düşünen emeklide vardı. En azından bayram ikramiyesine ciddi bir artış olacağını umut ediyorlardı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bayram ikramiyesinde bin lira artış açıklaması emekliyi kelimenin tam anlamı ile şok etti” ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLER ÇOK KIRGIN”

Gürer ayrıca, “Daha bayram gelmeden bayramın tadı kaçtı. 5 Kiloluk bir teneke zeytinyağı dahi alınamayan artış Emeklinin beklentisini karşılamadı. Emekliler çok kırgın. Kendilerini aldatılmış hissediyorlar” ifadelerini kullandı.