İktidar Fetullah Gülen’i Türkiye’de yaşatıyor! Yandaş medya duyurdu… ABD’de ölmüştü ama…

FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde ABD'de hayatını kaybetmişti. Fakat yandaş medya Yenişafak’ta Gülen'in ölümünün üzerinden aylar geçmesine rağmen Türkiye’deki resmi kayıtlara ölüm bilgisi henüz işlenmediği haberi paylaşıldı. Bu nedenle Gülen, Türkiye'deki sistemde hâlâ "yaşıyor" olarak kayıtlarda görülüyor.

TÜRK RESMİ SİSTEMİNDE HÂLÂ "SAĞ" GÖRÜNÜYOR

Yurt dışında hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ölüm bilgilerinin resmi kayıtlara geçebilmesi için, yerel makamların verdiği ölüm belgesinin konsolosluklara sunulması gerekiyor. Gülen’in ölümüne ilişkin herhangi bir belge Türk dış temsilciliklerine teslim edilmediği için, Türkiye’deki aile kütüğüne ölüm kaydı işlenmedi. FETÖ elebaşı Türk resmi sisteminde hâlâ "sağ" görünüyor.

BAŞVURU YAPILMADI

Gülen'in ölümünden sonra, FETÖ mensuplarının Türkiye’de resmi işlem yapılması için herhangi bir girişimde bulunmadığı da tespit edildi. Bu durum, sadece nüfus kayıtlarında karışıklığa yol açmakla kalmıyor; aynı zamanda hukuki süreçlerin de başlamasına engel teşkil ediyor.

15 TEMMUZ’UN BAŞ SORUMLUSU ABD’DE ÖLMÜŞTÜ

15 Temmuz darbe girişiminin baş sorumlusu FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen, 20 Ekim 2024 tarihinde 83 yaşında öldü. Ölüm haberi daha sonra yakınları Kemal Gülen ve Ebuseleme Gülen tarafından teyit edildi. Dışişleri Bakanlığı da, Türkiye'nin istihbarat kaynaklarının Gülen'in öldüğünü doğrulamıştı.