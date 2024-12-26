İktidar medyası duyurdu! DEM Parti ile Öcalan'ın İmralı görüşmesinin tarihi netleşti

Düzenleme: Kaynak: Sabah
İktidar medyası duyurdu! DEM Parti ile Öcalan'ın İmralı görüşmesinin tarihi netleşti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İmralı ile DEM arasında temasın sağlanması için yaptığı çağrı sonrası yapılan başvuruya izin çıktığı ve görüşmenin bugün ya da yarın olabileceği iddia edildi.

DEM Parti'nin, terör örgütü PKK Elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüşmek için yaptığı başvurunun kabul edildiği ve partili milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'ın İmralı'ya gitmeye hazırlandığı iddia edildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile İmralı’da tutuklu bulunan Öcalan arasında bir temas sağlanması yönündeki çağrısının ardından, DEM Parti’nin görüşme talebine olumlu yanıt verildi.

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Haberde, İmralı’ya gitmesi beklenen heyetin, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan’dan oluşacağı ifade edildi. Görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi.

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