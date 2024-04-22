İktidar medyasından bomba kulis! 3 bakanın yeri garanti… 14 bakan değişecek

AKP’nin MKYK toplantısının ardından Gazeteci Ahmet Özcan dikkat çeken bir kulis bilgisi verdi.

“ERDOĞAN’IN DÜĞMEYE BASMASI BEKLENİYOR”

AKP içinde raporların tek tek analiz edildiğini aktaran Sözcan, “Hangi illerde ne kadar oy alındı, ilçe ilçe simülasyonlar gerçekleştirildi. Neden oylar düştü, neden yükseldi gibi değerlendirmeler yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün bunları ayrıntılı şekilde değerlendiriyor. Aynı zamanda anket çalışmaları da dürüyor. Neden AK Parti'ye oy vermediniz, aday profilini mi beğenmediniz, mevcut başkan vaatlerini yerine getirmedi mi gibi... Bütün bu çalışmalar bittikten sonra Erdoğan'ın düğmeye basmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“3 BAKAN HARİCİNDE KİMSENİN YERİ GARANTİ DEĞİL”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrası istişarelerini devam ettiğini söyleyen Sözcan, “Onun ardından düğmeye basmasını bekliyoruz. İlk etapta ilçe ve il başkanlıkları, ardından A takımı olarak adlandırılan kurmay ekibinde bir değişiklik olmasını bekliyoruz. Sonbaharda yapılacak kongrede de Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda değişiklik bekliyoruz. Bu kapsamda Kabine'de de bir değişiklik olabileceği yönünde kulis bilgileri var. 3 bakan haricinde hiçbir bakanın yerinin garanti olmadığı kulislerde konuşulmuştu” dedi.