Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AKP ve MHP ile Cumhur İttifakı'nda ortaklık yapan Büyük Birlik Partisi'nin Genel Başkanı Mustafa Destici'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Destici, parti genel merkezinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya gelerek düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '3 arkadaşımı alır İmralı'ya giderim' sözlerine tepki gösterdi. Destici, "Komisyon, İmralı'nın ayağına gitmemeli, terör örgütünün değirmenine asla su taşımamalıdır" dedi.

"KÜRT KARDEŞLERİMİZE YAPILAN HAKSIZLIKTIR"

Devam eden süreç hakkında konuşan Destici, "İnsanlık tarihinin en karanlık suç örgütlerinden birisi olan terör örgütü PKK'yı Kürtlerin temsilcisiymiş gibi kabul etmek gerçeklere, hukuka, insanlığa en çok da Kürt kardeşlerimize yapılmış büyük bir haksızlıktır. Niye onların temsilcisi bir kanlı terör örgütü olsun, bir hain terör örgütü olsun? Onların da milletvekilleri var, onların da belediye başkanları var, sivil toplum örgütleri var. Biz varız, bütün siyasi partiler var. Büyük Birlik Partisi'nin, Güneydoğu'nun bütün ilçelerinde teşkilatı var, belediyesi var. Meclis'te kurulan komisyonun adını değiştirdiler" diye konuştu.

"ŞEHİT AİLELERİ RENCİDE EDİLDİ"

Süreçte bölgede yaşayan yurttaşların, şehit ailelerinin rencide edildiğini belirten Destici, "Terör kelimesinden rahatsız olmuşlar. Sanki 41 yıldır terör yapan onlar değil. Suriye'nin kuzeyinde neredeyse devletleştiler. Irak'ın kuzeyinde varlıkları devam ediyor, Irak'ın kuzeyinde, İran'ın güneyinde devam ediyor, Avrupa'da devam ediyor, Amerika'da devam ediyor, her yerde devam ediyor. Topyekun silah bırakma, topyekun kendini feshetme gördük mü, görmedik. Batı'nın 150 yıldır iliğini kemiğini sömürdükleri bölgemizde, yağmaya devam etmek için kurdukları, sivilleri öldürmeleri için 40 yıl boyunca silah, para, erzak yağdırdıkları çakal sürüsü taltif edilirken, hayatları pahasına terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin mensupları şehitlerimizin değerli aileleri ve en çok da her şartla devletinin milletinin yanında durmuş, bölgede yaşayan vatandaşlarımız maalesef bu süreçte rencide edilmektedir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'YE REST

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Üç arkadaşımı alıp İmralı'ya giderim' sözlerine karşı çıkan Destici, "Kadim ve kaideli devlet anlayışımıza göre 40 yıl boyunca tüm emperyalistlerin maşası olmuş, bu milletin mukadderatına 40 yıl boyunca kastetmiş, dünyanın en kanlı örgütüyle ve onun elebaşlarıyla barış ambalajlı, devlet aklı kılıflı müzakere süreçlerine girilmesini en başından beri reddettik. 'Terörle müzakere edilmez ve terörle mücadele edilerek terör sonlandırılır' dedik. Bu tür süreçlerin her defasında Türkiye'nin egemenlik haklarına ağır zararlar verdiğini, masadan güçlenmiş çıkanın her zaman terör örgütü ve türevleri olduğunu defalarca haykırdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon, İmralı'nın ayağına gitmemeli, terör örgütünün değirmenine asla su taşımamalıdır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi gerektiğini belirterek şunları söylemişti:

"Komisyon bu kararı almazsa, üç arkadaşımla kendi imkânlarımızla İmralı'ya gitmekten çekinmem"