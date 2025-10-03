İktidar 'umut hakkı' için topu muhalefete atacak!

İktidar, kamuoyunun tepkisinden çekindiği için “infaz düzenlemesi ve umut hakkı” olarak gündeme gelen yasal düzenlemelerin siyasi sorumluluğunu muhalefetle paylaşmayı planlıyor. Tartışmalar, özellikle bebek katili Öcalan ve terör örgütü PKK mensuplarına yönelik af yorumlarına yol açan düzenlemelerin kimin tarafından imzalanacağı üzerine yoğunlaşıyor.

SÜREÇ TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çağrısıyla başlayan açılım tiyatrosunu AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Terörsüz Türkiye’ diye tanımlama yapmıştı. Süreç tiyatrosunun ilk perdesi teröristbaşının örgüte fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silah yakmasıyla devam etti.

CUMHUR İTTİFAKI DİĞER PARTİLERE SORUMLULUK YÜKLEYECEK

Sözcü’nün haberine göre; AKP, “sadeleştirilmiş infaz paketi” önerirken, MHP infaz yasasının tamamen yeniden yazılmasını savunuyor. Kademeli af ve ceza indirimi formülleri de masada yer alıyor. İktidar, siyasi sorumluluğu tek başına üstlenmek istemediği için düzenlemenin altına tüm partilerin imza atmasını hedefliyor.

Her zaman yasal düzenlemeleri bakanlıkta hazırlayıp Meclis’e sunan iktidar, bu kez infaz düzenlemesinin çerçevesinin TBMM’deki “Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nda çizileceğini belirtiyor. Komisyon, 13. toplantısında, silah bırakma süreciyle birlikte terör örgütü üyelerinin durumunu da ele alıyor.

KADEMELİ AF VE CEZA İNDİRİMİ ÖNERİLERİ

Toplumsal destek bulmakta zorlanan terör örgütü üyelerine af konusunun, komisyonda tartışılarak tüm partilerin ortak kararıyla şekillendirilmesi planlanıyor. Öte yandan, 11. Yargı Paketi’nin gelecek hafta Meclis’e sunulacağı, ancak bu pakette af maddelerinin yer almayacağı ifade ediliyor.