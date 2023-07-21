İktidara yakın Yeni Şafak’tan Merkez Bankası’na faiz isyanı

Editör: Ersoy Özdem

Seçimden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirilen Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanlığı’na getirilen Hafize Gaye Erkan’ın bir önceki dönemden farklı bir ekonomi politikası izlemesi Yeni Şafak gazetesini rahatsız etti.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu, politika faizini 250 baz puan artışla yüzde 17,50'ye çıkardı.

Yeni Şafak, Merkez Bankası’nın politika faizini artırmasına “Bu son olsun: Faiz yüzde 17,5'e çıktı, Türkiye daha fazlasını kaldıramaz” başlığıyla tepki gösterdi.

Söz konusu haberde, “Ancak Türkiye ekonomisi daha fazla faiz yükünü kaldıramayacağı belirtiliyor. İki ayda faizi yüzde 8,5’ten yüzde 17,5’e yükselten Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek gerekçesiyle yaptığı bu politika değişikliğinin üretimi vurabilir. Son iki yılda düşük faiz ortamında yatırımı, üretimi, istihdamı ve ihracatını artırarak güçlü bir ekonomik büyüme sağlayan Türkiye’nin, agresif faiz politikası nedeniyle büyük yara almasından endişe ediliyor.” ifadeleri kullanıldı.

MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRDI

Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Banka, faizi 250 baz puanlık artışla yüzde 17,5’e yükseltti.

Faiz artış miktarı, piyasa beklentilerinin belirgin şekilde altında kaldı.

Karara dair açıklamada, kur, ücret ve vergi artışlarının enflasyonu olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Körfez ülkeleri ile yapılan anlaşmaların ardından gelen faiz kararı açıklamasında ayrıca “Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme” vurgusu da dikkat çekti.