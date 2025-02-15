İktidarın Bakan’ları TÜSİAD’a vurmaya devam ediyor

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras’ın son yaşanan soruşturmalar ve tutuklamaların demokrasiyi zedelediğine dair açıklaması ve ‘sistem çöktü’ söylemlerine soruşturma açılmıştı. İktidar cephesinin de hedefinde olan TÜSİAD’a bir tepkide Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan geldi. Kacır, ‘TÜSİAD’ın ayar verdiği günler geçti’ yorumunu yaptı.

KACIR: SİYASETE AYAR VERMEKSE O GÜNLER GEÇTİ, ÇOKTAN GEÇTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜSİAD’a başlatılan soruşturmaya ilişkin CNNTürk’te Hakan Çelik’in programında konuştu. Kacır, “Üzülerek şunu gördüm. Biz 10 bin kilometre ötede ziyaretler yaptık ve orada Türkiye'nin hamlelerinin yankılarını gördük. ‘Biz atılımla kendi başarımızcasına gurur duyuyoruz’ dediler. 10 bin kilometre ötedekiler başarınızla gurur duyuyorlar. Sanayici derneği maalesef baştan sona kötümserlik, karamsarlık içeren konuşmalar yapıyorlar. Bu konuşmaların muradı siyasete ayar vermekse o günler geçti, çoktan geçti. Ben kötümserlik ve karamsarlıktan vazgeçmelerini kendilerine telkin ediyorum. Biz hiç kimseye ayrımcılık yapmayız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde vesayet dönemi kapandı.” dedi.

İKTİDARDAN SERT TEPKİLER GELMİŞTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik; TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamalarına sert tepki göstermişti. Çelik, "ülke gündemine dair değerlendirme yapma hakkı ile siyaseti şekillendirme ve yargıya talimat verme girişimleri birbirinden ayrı konular olduğunu" kaydetti. TÜSİAD’ın bu eleştirileri için Adalet Bakanı Tunç “Yargıyı ve siyaseti yönlendirme çabaları, demokrasinin ruhuna ve hukukun üstünlüğü ilkesine aykırıdır” dedi. AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ise "Ey TÜSİAD; titre ve kendine gel. Hükümetimize muhtıra vermektesiniz bunu asla kabul etmiyoruz" açıklaması yaptı.

NE OLMUŞTU?

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) bugün olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. TÜSİAD'ın sunumu 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytla başladı.

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras konuşmasında da Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlere değindi. Slaytta politikacıların, iş insanlarının ve gazetecilerin sorgulanıp tutuklandıkları belirtildi.

Sunumda Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden ve 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyen teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesine de yer verilmesi dikkat çekti. Olağanüstü olayların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı dile getirildi.

TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras, 'Çok kısa sürede meydana gelen olayların bir kısmını toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz.' değerlendirmesini yapmıştı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma başlatıldı.