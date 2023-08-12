İktisat mezunu genç kızdan iş başvurusunda yemek ve temizlik yapması istendi

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’de işsizlik gerçeği artık saklanamıyor. İşsizlik sorunu büyürken üniversite mezunu işsizler her geçen gün de artıyor.

Gençler son çare olarak seslerini sosyal medyadan duyurmaya çalışıyor. İş arayışında olan genç bir kızın görüşmede beklemedik bir talep karşılaşması gündem oldu.

İstanbul’da bir iş görüşmesine giden iktisat mezunu genç bir kız şoke uğradı.

5 yıllık iş tecrübesi olduğunu söyleyen genç kız kendisinden yemek ve temizlik yapılması istendiğini belirtti.

Genç kız bu durumun son derece normalleştiği ve aynı zamanda maaş olarak sadece asgari ücret teklif edildiğinden de bahsetti.

“ÇOK GÜZEL NORMALLEŞTİRMİŞLER, HERKESİ TEBRİK EDİYORUM”

Durumu video ile anlatıp sosyal medyada paylaşan kız şunları dedi:

Bir iş görüşmesinden çıktım şaka gibi bir iş görüşmeseydi. İktisat mezunuyum 5 yıllık İş tecrübem var hepsi CV’mde yazıyor. bilmediğim bildiğim tüm programlar hepsini konuştuk tecrübelerimi konuştuk.

Her şey okey memnunlar tabii ben şartları sordum ne şartlarda çalışacağız diye bana dediği, haftada bir temizlikçilik geliyor ama belli başlı yerler günde bir defa temizlenmek zorunda oraları temizleyeceksiniz. Öğlen yemeği bizim mutfağımız var burada yapılıyor yemekler bir hanımefendi çalışıyormuş orada. Ama artık ben geldim şimdi ben yapacakmışım. Böyle bir iş görüşmesinden çıktım az önce. İş yerinde ofis işlerinden ziyade yapmak yemek yapmak teklifi geldi. Haftanın altı günü, asgari ücretle Umarım bulurlar şu kadarcık da utanmıyorlar çok güzel normalleştirmişler herkesi tebrik ediyorum.

Video sosyal medyada büyük tepki topladı.

VELİ AĞBABA: 10 MİLYON KAYIT DIŞI ÇALIŞAN

Öte yandan CHP Milletvekili Veli Ağbaba, resmi verilere göre 6 milyon 745 bin kayıt dışı çalışan olduğunu, bunun göçmenlerle birlikte 10 milyonu bulduğunu belirtti.

Ağbaba sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayıt dışı istihdam iktidarın desteği ile patladı. Kayıt dışının tüm çalışanlara oranı yüzde 27. Göçmenler eklendiğinde her 3 kişiden 1’i kayıtsız. Ayrıca kayıt dışı çalışma sadece kişilerin sağlık, emeklilik ve benzeri sosyal güvenlik haklarından mahrum kalması sonucunu doğurmuyor. Aynı zamanda bu kayıt dışı milyonların sağladığı üretimin de işyerleri için vergilendirilmemiş bir haksız kazanca dönüşmesine de neden oluyor. Çifte kayıp yaşanıyor.”