İlaç krizinde gelişme. Bakan Koca'dan yeni açıklama geldi

Türkiye'de ilaç krizi derinleşirken, bazı ilaçların bulunmasında güçlük çekildiği vatandaşlar tarafından sıkça dillendiriliyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verildiğini duyurdu.

Koca yaptığı açıklamada, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik" ifadelerini kullandı.