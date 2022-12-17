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İlaç krizinde gelişme. Bakan Koca'dan yeni açıklama geldi

İlaçta yaşanan krizin ardından Bakan Koca, sosyal medya hesabından yeni bir açıklamada bulunarak, bazı ilaçların ihracına yönelik kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 17:42
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İlaç krizinde gelişme. Bakan Koca'dan yeni açıklama geldi

İlaç krizinde gelişme. Bakan Koca'dan yeni açıklama geldi
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Türkiye'de ilaç krizi derinleşirken, bazı ilaçların bulunmasında güçlük çekildiği vatandaşlar tarafından sıkça dillendiriliyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı yeni açıklamada, piyasada az bulunan ilaçların ihracatına ara verildiğini duyurdu.

Koca yaptığı açıklamada, "İlaç temininde yaşanan zorluğu birlikte giderene dek, piyasada halen az bulunan ilaçların ihracatına bir süreliğine ara verdik" ifadelerini kullandı.

 

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sıradan vatandaş
17.12.2022 17:47
havuza para koymayan ilaç firmalarına ket vurma ,akp hiç bir zaman yaptığı işi görünür şekli ile değil şeytanı kısakandıracak ve sadece kendi çevrelerine menfaat sağlayacak şekilde yapmıştır  
 
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