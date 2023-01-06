İşte ilaç kıtlığının sebebi. İlaç yolsuzluğundaki milyon dolarlar nereye aktarılıyor?

Vatandaşlar birçok eczaneye gittiğinde ilaç bulamama sorununu yaşamaya devam ediyor.

Bu süreç yolsuzluk ve ilaç sorunu ilişkisini yeniden gündeme getirdi.

Eski Adana Eczacı Odası Başkanı ve CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, TELE1’de soruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SGK ŞU ANDA SÜREKLİ YOLSUZLUKLA ANILIR HALE GELDİ. İLAÇ YOLSUZLUĞU İLE ANILIR HALE GELDİ"

Burhanettin Bulut açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanı sanayicileri topladı ihracatı yasakladı. Bu çözülür mü? Çok basit sektörde Türk Eczacılar Birliği sorunun ne olduğunu biliyor. Mesele somut veriler ışığında.

Türkiye’de yolsuzluğun en önemli engelleyeni eczacı ve eczacı örgütleriydi ilaçta. Bunu ortadan kaldırdılar. Eczacıları yok ettiler. Ve SGK şu anda sürekli yolsuzlukla anılır hale geldi. İlaç yolsuzluğu ile anılır hale geldi. Eczacıya bu karı uygun görmeyen ya da hayat bulması için bu can suyunu vermeyen hükümet, bakanlık yetkilileri kendi yandaşlarına milyon dolarları aktarabiliyor. Korkunç yağma düzeni oluşmuş durumda. Durum çok fena. Uzun sözün kısası Namık Bey.”

KONUYLA İLGİLİ KİM NE DEMİŞTİ?

İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, şubat ayında yapılacak zam öncesi ilaç sektöründe sıkıntıların arttığını belirtmişti.

Sayılkan, "7.86 ilacı belirleyen euro kuru. Gerçek euro kuru 19 buçuk. Bu kadar makasın açıldığı, arada uçurum olan bir sistemde ilacın bulunur olmasını beklemek hayalcilik olur. Sayın bakan 'İlaca ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok' diyor. Biz eczanelerde her akşam nöbette vatandaşla bu sorunu baş başa çözmeye çalışıyoruz. Bugün vatandaş bile 'İlacı bulmuşken alayım. Şubata kadar bulamam. 5 kutu alayım' diyerek temkinli davranıyorsa el birliğiyle bu adı konmayan ilaç kıtlığını yaşıyoruz" demişti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye’de hastaların son 3 yılda AB’den onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemediğini savunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamasında “Maliyetler arttı, çözüm için bir yol haritamız var” sözlerini kullanmıştı.