6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • İşte ilaç kıtlığının sebebi. İlaç yolsuzluğundaki milyon dolarlar nereye aktarılıyor?

İşte ilaç kıtlığının sebebi. İlaç yolsuzluğundaki milyon dolarlar nereye aktarılıyor?

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamasında, “SGK şu anda sürekli yolsuzlukla anılır hale geldi. İlaç yolsuzluğu ile anılır hale geldi. Bakanlık yetkilileri kendi yandaşlarına milyon dolarları aktarabiliyor. Korkunç yağma düzeni oluşmuş durumda” şeklindeki ifadeleri kullandı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 14:55
Takip Et

İlaç yolsuzluğundaki milyon dolarlar nereye aktarılıyor? İşte ilaç kıtlığının sebebi

İşte ilaç kıtlığının sebebi. İlaç yolsuzluğundaki milyon dolarlar nereye aktarılıyor?
+
Aa
-

Vatandaşlar birçok eczaneye gittiğinde ilaç bulamama sorununu yaşamaya devam ediyor. 

Bu süreç yolsuzluk ve ilaç sorunu ilişkisini yeniden gündeme getirdi.

Eski Adana Eczacı Odası Başkanı ve CHP Milletvekili Burhanettin Bulut, TELE1’de soruna ilişkin açıklamalarda bulundu.

"SGK ŞU ANDA SÜREKLİ YOLSUZLUKLA ANILIR HALE GELDİ. İLAÇ YOLSUZLUĞU İLE ANILIR HALE GELDİ"

Burhanettin Bulut açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanı sanayicileri topladı ihracatı yasakladı. Bu çözülür mü? Çok basit sektörde Türk Eczacılar Birliği sorunun ne olduğunu biliyor. Mesele somut veriler ışığında. 

Türkiye’de yolsuzluğun en önemli engelleyeni eczacı ve eczacı örgütleriydi ilaçta. Bunu ortadan kaldırdılar. Eczacıları yok ettiler. Ve SGK şu anda sürekli yolsuzlukla anılır hale geldi. İlaç yolsuzluğu ile anılır hale geldi. Eczacıya bu karı uygun görmeyen ya da hayat bulması için bu can suyunu vermeyen hükümet, bakanlık yetkilileri kendi yandaşlarına milyon dolarları aktarabiliyor. Korkunç yağma düzeni oluşmuş durumda. Durum çok fena. Uzun sözün kısası Namık Bey.”

KONUYLA İLGİLİ KİM NE DEMİŞTİ?

İzmir Eczacılar Odası Başkanı Tuncay Sayılkan, şubat ayında yapılacak zam öncesi ilaç sektöründe sıkıntıların arttığını belirtmişti.

Sayılkan, "7.86 ilacı belirleyen euro kuru. Gerçek euro kuru 19 buçuk. Bu kadar makasın açıldığı, arada uçurum olan bir sistemde ilacın bulunur olmasını beklemek hayalcilik olur. Sayın bakan 'İlaca ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok' diyor. Biz eczanelerde her akşam nöbette vatandaşla bu sorunu baş başa çözmeye çalışıyoruz. Bugün vatandaş bile 'İlacı bulmuşken alayım. Şubata kadar bulamam. 5 kutu alayım' diyerek temkinli davranıyorsa el birliğiyle bu adı konmayan ilaç kıtlığını yaşıyoruz" demişti.

CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Türkiye’de hastaların son 3 yılda AB’den onay almış yeni ilaçların yüzde 79’una erişemediğini savunmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin açıklamasında “Maliyetler arttı, çözüm için bir yol haritamız var” sözlerini kullanmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
2
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
3
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan gece yarısı paylaşımı
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
4
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿İşte azmettiricinin kaldığı otel. Operasyondan hemen sonra. Doğukan Çep o otelde nasıl kaldı?
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
5
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber
6
﻿61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber
﻿61 şehirde 55 bin seçmenle yapıldı. Son anketten 2 partiye kötü haber
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
7
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem
﻿Afganistan’da 5,9 büyüklüğünde deprem
﻿Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor
﻿Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor
﻿Almanlar eleştirilerin hedefindeki bakanı istemiyor
﻿Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü! Baba için yeni karar
﻿Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü! Baba için yeni karar
﻿Uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü! Baba için yeni karar
﻿Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet'ten yapılabilecek
﻿Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet'ten yapılabilecek
﻿Askerlikle ilgili tüm işlemler yakında e-Devlet'ten yapılabilecek
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.