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İhsan Şenocak bu kez de laik eğitimi hedef aldı: Tesettürle verdiği kızını mini etekle geri alıyor

Daha önce "Kot pantolon giyen kadınlar cehennemlik" sözleriyle tepki çeken ilahiyatçı İhsan Şenocak bu kez de özel okulları eleştirdiği konuşmasında ailelere seslendi. İhsan Şenocak, "Tesettürle verdiği kızını mini etekle geri alıyor." dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 19:45
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İlahiyatçı İhsan Şenocak bu kez de laik eğitimi hedef aldı

İhsan Şenocak bu kez de laik eğitimi hedef aldı: Tesettürle verdiği kızını mini etekle geri alıyor
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Kadınları hedef alan açıklamalarıyla bilinen ve daha önce  "Kot pantolon giyen kadınlar cehennemlik" sözleriyle tepki çeken ilahiyatçı İhsan Şenocak bu kez de laik eğitimi hedef aldı

“TESETTÜRLE VERDİĞİ KIZINI MİNİ ETEKLE ALIYOR”

Şenocak, Youtube hesabından yayınladığı "Şeytanın Adamları Çalışıyor Kardeşim" başlıklı konuşmasında çocuklarını özel okullarına gönderen ailelere seslendi. İhsan Şenocak, "Kızını, oğlunu veriyor. Tesettürle verdiği kızını mini etekle geri alıyor." dedi.

İhsan Şenocak'ın tartışma çıkaran sözleri şöyle:

"Okullarına bakarsınız. Orası çok kaliteli de 50 bin lira alıyor. Müslüman kanıyor, aldanıyor. Kızını, oğlunu veriyor. Tesettürle verdiği kızını mini etekle geri alıyor. Sosyetenin okulu hoşuna gitmişti. Veriyor oraya alıyor kızını ama kızı ayrı bir dünya babası ayrı bir dünya. Veriyor oğlunu deist, agnostik olarak alıyor. Kaybediyor evladını. Şeytanın adamları çalışıyorlar."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Şenocak'ın sözleri sosyal medyada yine tepki çekti. Nasuh Bektaş isimli kullanıcı mesajında; "Hiç bu kadar hoyratlaşmamışlardı! İhsan Şenocak adlı bir şahıs, özel okullar üzerinden laik eğitimi açıkça hedef alıp kin ve nefret saçıyor ve şeytanın adamları çalışıyor diye açıkça hedef gösteriyor. Hala bu seçimde cumhuriyetten yana olmayacağım diyen varsa….." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve İhsan Şenocak'ın tartışmalı sözleri:

 

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Ümit kutlu
21.01.2023 19:51
Bu tür primatif dusuncedeki insanları manşet yap.aniz siz gazeteci diye geçinenlerin acizliğini ifade eder.  
 
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