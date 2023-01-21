İhsan Şenocak bu kez de laik eğitimi hedef aldı: Tesettürle verdiği kızını mini etekle geri alıyor

Kadınları hedef alan açıklamalarıyla bilinen ve daha önce "Kot pantolon giyen kadınlar cehennemlik" sözleriyle tepki çeken ilahiyatçı İhsan Şenocak bu kez de laik eğitimi hedef aldı

“TESETTÜRLE VERDİĞİ KIZINI MİNİ ETEKLE ALIYOR”

Şenocak, Youtube hesabından yayınladığı "Şeytanın Adamları Çalışıyor Kardeşim" başlıklı konuşmasında çocuklarını özel okullarına gönderen ailelere seslendi. İhsan Şenocak, "Kızını, oğlunu veriyor. Tesettürle verdiği kızını mini etekle geri alıyor." dedi.

İhsan Şenocak'ın tartışma çıkaran sözleri şöyle:

"Okullarına bakarsınız. Orası çok kaliteli de 50 bin lira alıyor. Müslüman kanıyor, aldanıyor. Kızını, oğlunu veriyor. Tesettürle verdiği kızını mini etekle geri alıyor. Sosyetenin okulu hoşuna gitmişti. Veriyor oraya alıyor kızını ama kızı ayrı bir dünya babası ayrı bir dünya. Veriyor oğlunu deist, agnostik olarak alıyor. Kaybediyor evladını. Şeytanın adamları çalışıyorlar."

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Şenocak'ın sözleri sosyal medyada yine tepki çekti. Nasuh Bektaş isimli kullanıcı mesajında; "Hiç bu kadar hoyratlaşmamışlardı! İhsan Şenocak adlı bir şahıs, özel okullar üzerinden laik eğitimi açıkça hedef alıp kin ve nefret saçıyor ve şeytanın adamları çalışıyor diye açıkça hedef gösteriyor. Hala bu seçimde cumhuriyetten yana olmayacağım diyen varsa….." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım ve İhsan Şenocak'ın tartışmalı sözleri: