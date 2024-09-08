İlanla evlenecek kadın arıyor. Otobüs durağına tüm kriterlerini yazdı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi’ndeki İnönü Parkı durağındaki bir ilan herkesin ilgisini çekti. Söz konusu ilanın sahibi, otobüs durağına evlenmek için kadın aradığını belirten bir afiş astı. İlanda, evlenmek isteyen kadınların kriterleri şöyle sıralandı: "Lise mezunu, lise terk veya ortaokul mezunu olup evlenmek isteyen ciddi bayanların aramasını önemle arz ederim. Evlenmiş, ayrılmış ve çocuksuz da olabilir." Ayrıca, ilgilenenlerin belirtilen telefon numarasıyla iletişime geçebileceği bilgisi de afişte yer aldı. İlanı gören vatandaşlar ise bu duruma şaşkınlıkla tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

İlanı gören Vedat Köse isimli bir vatandaş, afişe tepki gösterdi. Köse, "İlanı gördüm, şaşırdım. Böyle bir şey yok yani, aklı başında bir adam bunu yazıp asar mı? Türkiye'de kadın mı kalmadı? Böyle bir şey yapılmış. Ben 67 yaşındayım, istesem şimdi evlenirim, yeter ki paran olsun, bu zamanda evlenecek kadın çok" dedi.

Emine Kul isimli bir başka vatandaş ise, ilanın saçma olduğunu belirtti. Kul, "Böyle bir teklifi çok saçma buluyorum. Bu teklifle gençliğimizin bittiğini anladım. Böyle bir kadın arama şekli olamaz. Bence çok saçma" şeklinde konuştu.

“GELİP İLAN ASACAK KADAR DÜŞMÜŞ OLAMAZLAR”

Özlem Yarbay ise ilanın gerçek olmadığını düşündüğünü belirtti. Yarbay, "Bence eğlenmek için yapıyorlar, hiç inandırıcı gelmedi bu ilan. Buraya gelip ilan asacak kadar düşmüş olamazlar diye düşünüyorum. Bence böyle bir ilanın asılması saçma, irtibat için alta da iki telefon numarası bırakmışlar" ifadelerini kullandı.