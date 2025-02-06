İlayda Alişan tesettüre girdi! Hayranlarını şaşırtan hamle

Kanal D'nin yeni dizisi Piyasa'nın yayınlanan fragmanında İlayda Alişan'ı tesettür içinde gören hayranları şaşkınlığını gizleyemedi. Başrolü

İlayda Alişan'ın başrolünü Alp Navruz ile paylaştığı Piyasa dizisinin tanıtımı büyük ilgi çekti. Kadrosunda Zuhal Olcay, Fırat Altunmeşe, Yurdaer Okur ve Ayça Bingöl'ün de yer aldığı Piyasa'nın tanıtımında İlayda Alişan tesettüre girdiği görüldü.

Piyasa dizisinde Gülben Ergen'in de yer alacağı haberleri büyük heyecan yaratmıştı. İzleyicinin merakla beklediği Piyasa, fragmanı ile beğeni topladı.

MÜNEVVER KARAKTERİNE CAN VERDİ

Genç oyuncu bu kez Münevver karakteriyle kamera karşısına geçti. Merak uyandıran dizinin ilk bölümünün ne zaman yayınlanacağı ise henüz açıklanmadı.

ATEŞ KUŞLARI'NDA DA OYALI ÖRTÜ TAKMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Ateş Kuşları dizisinin başrolü Gülayşe'ye can veren İlayda Alişan, rol gereği başörtüsü takmıştı.