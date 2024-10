İlber Ortaylı, Antalya Kitap Fuarı'na katıldı

Antalya Kitap Fuarı 14. kez kapılarını açtı. Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezinden düzenlenen fuarın açılışında konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Burasını turizm merkezi olarak göremeyiz ve inşallah da bugünkü turizm anlayışından çıkar. Sadece çok paralı az sayıdaki turistlerin yeri olur" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Antalya Kitap Fuarı, "İnsan Olmak" temasıyla kitapseverlerle buluştu. 25 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında açık kalacak fuarın açılış törenine; Tarihçi, Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis ve Encümen üyesi Büşra Dirgen Özdemir, çok sayıda ilçe belediye başkanı ve davetliler katıldı.

"SAHİLLERİMİZ BİZE BİLE YETMİYOR"

Fuarın açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. İlber Ortaylı konuşmaya, geçtiğimiz yıllarda da kitap fuarına katıldığını hatırlatarak etkinliği Antalya için bir ilerleme olarak gördüğünü aynı ilgiyi tiyatro salonları, opera ve orkestra etkinliklerinde de görmek istediğini söyleyerek başladı. Antalya'nın birçok şehirden vatandaşın yerleşimiyle toplama bir şehir olduğunu belirten Ortaylı, "Türkiye'nin dört tarafından ama özellikle büyük şehirlerden emeklilik veya sağlık nedeniyle Antalya'ya yerleştiler. Burasını turizm merkezi olarak göremeyiz ve inşallah da bugünkü turizm anlayışından çıkar. Sadece çok paralı az sayıdaki turistlerin yeri olur. Zira vatanımızın, kitleli turistleri barındıracak kadar geniş ve imkanlı bir yer olmadığını unutmamamız lazım. Burası ne Yunanistan ne İtalya ne İspanya. Sahillerimiz bize bile yetmiyor. Ekilecek arazilere otel yapamayız, bu çok açık bir şey. Çünkü aynı zamanda da bereketli bir yurt, kendimizi beslememiz lazım" diye konuştu.

"BİZE BİLİNÇLİ KİTLE LAZIM"

Konuşmasına Antalya'nın coğrafi özelliklerine değinerek devam eden Prof. Dr. İlber Ortaylı, şöyle devam etti:

"Hepinizin bir an bile unutmaması gereken şey; ne İspanya, Roma İmparatorluğunun kuzeyindeki büyük kıtaları, ne İtalya İmparatorluğu'nun merkezi, ne de Helenizmden beri Yunanistan, Türkiye'deki kadar asar-ı atikaya sahip. Bizim amfitiyatrolarımızın sayısı bile bu üç memleketinkinden daha fazla.

Batınızda Demre'de yani eski Myra'da muhteşem bir tiyatro daha ayağa kalkıyor. İnşallah oralarda da orkestra konserleri dinleyeceğiz. Bu taraf dolu, Roma İmparatorluğu'nda görünmeyen çok istisnai bir şey, Romalılar ve Yunanlılar dağlarda oturmaz. Bir tek burada Likya'da ve Pisidya'da dağda oturuyorlar. Etrafımızdaki Termessos, Sagalassos ve diğer başka Andriake gibi şehirler, limanlarımız öyle. Bunların korunması, bilinmesi için bize bilinçli kitle lazım. Gençlerimizi bu konuda eğitmek gerekiyor."

"BU MEMLEKETİN EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİ TURİZM DEĞİLDİR"

Cumhuriyet rejiminin kültür ve sanata katkılarının altını çizen Prof. Dr. İlber Ortaylı, konuşmasını şu şekilde tamamladı:

"Osman Hamdi arkeologdur ama bu Antalyalara her yere kadar müze kuran Cumhuriyetin arkeolojisidir. Bu memleketin en büyük zenginliği turizm değildir. Önce tarihidir, arkadan coğrafyasıdır. Bunlara herhalde kitap bu şuuru verir. Talihliyiz, her zaman için bizi anlayan idareciler geçti buradan. Çok önemli bir coğrafya. Biraz etrafı gezerseniz görürsünüz."

"NE OLURSANIZ OLUN, İYİ BİR OKUR OLMANIZ LAZIM"

"Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısını kınayarak konuşmasına başlayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türk milletinin çok sağlam temellere oturtulmuş bir ideolojiyle kurulmuş bir devletin sahibi olduğunu ifade ederek başladı. Fuar açılışı öncesinde, Ziya Gökalp'in vefatının yüzüncü yılı münasebetiyle Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinliğe katıldığını açıklayan Şahin, şöyle devam etti:

"Ziya Gökalp'in millet tanımında ortak kültür, ortak gelecek tasavvuru, ortak ahlak ve ortak estetik anlayışı var. Atatürk de bu düşüncenin meyvesi olarak "Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi, kuruluş formülünü açıkladı."

Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın üniversite 3. ve 4. sınıfta dersine girdiğini dile getiren Vali Hulusi Şahin, "Konuğumuz İlber Ortaylı hocamız Türkiye'nin hocası ama benim gerçekten hocam. Mülkiye'de 3 ve 4. sınıfta dersini alma şerefine erdiğim hocamız, Türk İdare Tarihi dersine geliyordu. Bunu size anlatmam lazım, 35 sene öncesinde olan hadise bugün bile hatırımda. Vizeye gireceğiz, vize öncesinde Türk İdare Tarihi dersinde "Böyle idarecilik olmaz, önce coğrafya bileceksiniz" dedi ve sınavda harita sordu. İyi bir entelektüel, iyi bir idareci, iyi bir doktor, iyi bir mühendis, iyi bir öğretmen olur. Ne olursanız olun, iyi bir okur olmanız lazım. İşte bu kitap fuarı bu işe yarar" dedi.

"'İNSAN OLMAK" TEMASIYLA KARŞINIZA ÇIKIYORUZ"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in şehir dışında olması nedeniyle, Böcek'i temsil eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Büşra Dirgen Özdemir de konuşmasına geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen terör saldırını kınayarak başladı. Özdemir, "Gelişen teknoloji ile beraber her türlü bilgiye erişmek bu kadar kolaylaşmışken, kitap fuarımız sayesinde kitaplara olan ilginin artarak sürüyor olduğunu görmek ve fuarımızın her yıl bir önceki yıldan daha fazla ziyaretçi ağırlaması, on dört yıllık emeğin en güzel karşılığıdır. Geçen yıl 1 milyon 11 bin 176 ziyaretçi sayısıyla kapattığımız fuarımızda, bu yıl 271 yazar, 225 ulusal ve uluslararası yayıneviyle ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her yaştan kitap severin beğenisine hitap edecek söyleşilerin yanı sıra on binlerce kitabın okurlarıyla buluşmalarını beklediği fuarımıza tüm Antalyalıları davet ediyor, bizleri yalnız bırakmayan yazarlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu yıl özellikle son dönemlerde yaşadığımız kadınlara, çocuklara, hayvanlara, doğaya, hatta yeni doğan bebeklere kadar uzanan kan dondurucu vahşetler nedeniyle kendimizi, insanlığımızı sorgulamak, insanlığa çare yapmak amacıyla "insan olmak" temasıyla karşınıza çıkıyoruz. Şehit haberleri almadığımız, kadınlara yönelik şiddetin son bulduğu, çocuklarımızın güvende olduğu, hayvanların vahşice katledilmediği, doğamıza el uzatılmadığı hele hele yeni doğan bebeklerimizin en temel hak olan yaşama hakkının elinden alınmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un onur konuğu olacağı fuara, bu yıl 271 yazar ve 225 ulusal ve uluslararası yayınevi katılıyor. Antalyalı yerel yazarlar da açılacak stantta okurlarıyla bir araya gelecek. Fuarda; CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, İlber Ortaylı, İsmail Küçükkaya, İclal Aydın, Ümit Özdağ, Gani Müjde, Tuna Kiremitci, Doktor Dilek Kaya İmamoğlu, Barış Terkoğlu, Timur Soykan, Saygı Öztürk, Hidayet Karakuş, Erol Mütercimler, İnci Aral, Kemal Varol, Enver Aysever, Ahmet Telli gibi birbirinden değerli yazarlar Antalyalı kitapseverler ile buluşacak. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de iki kitabını okurları için imzalayacağı fuar, sabah 10.00 akşam 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. İlçe belediyelerin de katkılarıyla 19 ilçeden öğrencilerin fuara gelmesi sağlanıyor.