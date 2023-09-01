İlber Ortaylı Atatürk ile diğer komutanlar arasındaki farkı açıkladı

İlber Ortaylı Mustafa Kemal Atatürk’ün diğer komutanlardan nasıl farklı olduğunu, ülkemizi 30 Ağustos zaferine götüren kararı nasıl aldığını, Büyük Taarruzun 101. Yılında çektiği bir video ile anlattı.

İlber Ortaylı Atatürk ile diğer komutanlar arasındaki farkı açıkladı

Editör: Serhat AĞA

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizi 30 Ağustos tarihinde Yunan işgalinden kurtarmasının 101. Yıldönümünde, onun nasıl diğer komutanlardan farklı olduğunu çektiği bir video ile gözler önüne serdi.

“BU İŞ AKDENİZ’DE BİTER”

30 Ağustos sürecini anlatan Ortaylı, diğer komutanların, Anadolu topraklarında edinilen zaferlerin ardından daha ihtiyatlı davranmayı önerdiklerini fakat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu konuda taviz vermediğinin ve bu işin Akdeniz’de biteceğini şu şekilde anlattı: “Oradaki savunmada şu görüş de hakim. Yani bu Bursa, Antalya, İzmir'i kurtarma işinden şimdilik tehir (erteleyin) edin. Kurtardığımız Anadolu'yla ayakta kalmaya bakalım görüşü var ve bu ne tembellik ne korkaklık estağfurullah ne de hıyanet bu. Ihtiyatlı bir kurmay görüşüdür.

Yani yaptık bazı şeyleri başarı gösterdik. Onu korumayı bilelim. Zamana bırakalım biraz. Mustafa Kemal Paşa ve bir grup da diyor ki hayır bu iş Akdeniz'de biter. Yani o o gün savaşın ortasında verilmiş bir komuta değil, o plan o.

Bu iş Akdeniz'de yani bugün Ege Denizi dediğimiz yerde biter şimdi, ondan sonra düşünürüz ilkede. çünkü bu mühim Türkiye'nin yaşaması için geleceği için. Otuz Ağustos bunu kurtarıyor”

“BUNLARIN ORDULARI BİTTİ ZANNEDİYORSUNUZ..”

İleri görüşlülüğü ve kararlılığı ile söylediği sözleri ve komutalarını yerine getiren Atatürk’ün elde ettiği zaferlerin ardından dönemin Yunanistan başbakanı, Atatürk ve şanlı ordusu için kullandığı ifadeleri İlber Ortaylı şu şekilde aktardı: “Yani bu ordu savaşıyor hiçbir zaman bunu yok edemezsin, adeta Metaksas'ın yabancı olarak söylediği şey söylemiş. Bunların orduları bitti zannediyorsunuz, bir sabah karşınıza çıkar demişti. Venizelosa’a.”

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