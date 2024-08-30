İlber Ortaylı Atatürk'ün 30 Ağustos esprisini anlattı. İlk kez duyacaksınız...

Düzenleme: Kaynak: AA
İlber Ortaylı Atatürk'ün 30 Ağustos esprisini anlattı. İlk kez duyacaksınız...

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara'da gerçekleşen "30 Ağustos Zaferi" konulu bir söyleşiye katıldı. Ortaylı, konuşması sırasında Atatürk'ün 30 Ağustos Zaferi'yle ilgili yaptığı espriyi de paylaştı.

Tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ankara'da düzenlenen "Hürriyet ve Bağımsızlık Fikrinin Ölümsüz Abidesi 30 Ağustos Zaferi" başlıklı söyleşide Ankaralılarla buluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Gençlik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte Ortaylı, 30 Ağustos Zaferi'nin Cumhuriyet ve Türk halkı için taşıdığı önemi vurguladı.

Ortaylı, konuşmasında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın Cumhuriyetin temel taşlarından biri olduğunu belirterek, "Ağustos zaferlerinin en sonuncusu 30 Ağustos'tur. 26 Ağustos'ta başlayan bu zafer, 4 gün içinde tamamlandı. Gazi Paşa 14 gün süreceğini öngörmüş, ancak 13 günde sonuçlandığında 'Yanılmışız bir gün' demiş" ifadelerini kullandı.

Söyleşi sonunda, ABB Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Genel Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt, Prof. Dr. Ortaylı'ya bir tablo takdim etti.

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