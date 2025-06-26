İlber Ortaylı, Ayasofya için uyardı: Girmeyin, çökecek!

Tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı, İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Ayasofya için dikkat çeken uyarılar yaptı.

"BU GİDİŞLE ÇÖKECEK"

İlber Ortaylı'nın yaptığı açıklamadaki "Ayasofya’ya hiç kimse girmemeli. 1500 yıllık bu tarihi yapı bu gidişle çökecek. Neden mi? Altı boş, dehlizler var ve ciddi bir restorasyon gerekiyor. Belki sadece bu haliyle uzmanlar girebilir. Muayyen günlerde din adamları girebilir ya da önemli kişilerle namaz kılınır" ifadeleri şaşkınlık yarattı.

"ÜLKEMİZ CİDDİ BİR MESULİYET ALTINDA KALIR"

Uyarılarına şu sözler ile devam eden Ortaylı, "Bina ciddi bir hasar alırsa hatta taban çökerse ülkemiz ciddi bir mesuliyet altında kalabilir. Ayasofya’yı senede 2 milyon kişi ziyaret ediyor. 16’ncı asırdan yani Mimar Sinan’dan bugüne statik olarak ciddi bir restorasyon yapılmadı. Mimar Sinan destekleri koyarak güçlendirdi zamanında o kadar. Müslümanı da Hristiyanı da kimse kullanmamalı bu yapıyı" dedi.

İbadet için tarihi birçok camiyi işaret eden Ortaylı, "Namaz mı kılmak istiyorsun o zaman Sultanahmet Camii’nde ya da Süleymaniye Camii’nde kıl namazını. Mimar Sinan’ın ekol camileri dururken neden Ayasofya? Geç Roma devrinden 1500 yıllık çok hassas bir bina burası. Önceden yapılan restorasyonların temeli doğru ayarda değildir, üstüne titrenecek bir yer burası" dedi.