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İlber Ortaylı Atatürk'le ilgili bu sözü ben söylemedim ama söylesem iyi olurdu dedi

Prof. İlber Ortaylı’nın, kendisinin söylediği iddia edilen "Atatürk'ü sevmiyor, ama 2 köprü 1 havaalanı ve 3-5 km yol yapanı kahraman ilan ediyor" sözü için "Ben bunu demedim ama hiç de fena bir laf değil yani" demesi sosyal medyada gündem oldu.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 14:52
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İlber Ortaylı bu sözü ben söylemedim ama söylesem iyi olurdu dedi

İlber Ortaylı Atatürk'le ilgili bu sözü ben söylemedim ama söylesem iyi olurdu dedi
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Tarihçi Prof. İlber Ortaylı, katıldığı bir canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili kendisinin söylediği iddia edilen bir söz için yaptığı açıklama sosyal medyada gündem oldu.

İlber Ortaylı, sosyal medyada dolaşan "Adam bize 814.578 km kare büyüklüğünde ülke bırakan Atatürk'ü sevmiyor, ama 2 köprü 1 havaalanı ve 3-5 km yol yapanı kahraman ilan ediyor." sözünün kendisine ait olmadığını söylerken sözü beğendiğini dile getirmeyi de ihmal etmiyor.

İlber Ortaylı sözün kendisine ati olup olmadığına ilişkin soruya şu şekilde cevap veriyor:

"Ben bunu demedim ama hiç de fena bir laf değil yani"

11 ili yıkan depremin ardından iktidarın haliyle devletin vatandaşa yetişememesi ve organizasyon eksikliği yaşanmasının ardından İlber Ortaylı’nın bu cevabı ise sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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