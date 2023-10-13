İlber Ortaylı ilk defa yatırım tavsiyesinde bulundu

İlber Ortaylı Kafa TV’de yaptığı açıklamada tasarruf yapmak isteyenlere zeytinlik almaları tavsiyesinde bulundu.

İlber Ortaylı ilk defa yatırım tavsiyesinde bulundu

İlber Ortaylı Kafa TV’de isimli Sosyal medya kanalında gazeteci Candaş Tolga Işık’ın sorularını cevaplayan İlber Ortaylı zeytin ağacı dikmenin önemine dikkat çekti.

ORTAYLI YATIRIM ARACI OLARAK GÖRÜYOR

Tasarruf ederek bir şey yapmak isteyenlere “Zeytinlik almalısınız” tavsiyesinde bulunan İlber Ortaylı, Candaş Tolga Işık’ın “Yatırım olarak mı diyorsunuz” sorusuna “Yatırım olarak da Vatani coğrafyasını kurtarmak olarak da” diye cevap verdi.

İlber Ortaylı konuşmasının devamında şunları söyledi:
“Öyle 10 dönümle 20 dönümle zengin olmazsın ama zeytinin ortaya çıkar hediyeliğin ortaya çıkar ve sadaka verirsin. Zeytinyağı artık önemli bir sadaka aracı oldu. Çünkü artık insanlar kötü bitkisel yağa bile para bulamıyor. Bunların hepsini düşünmek lazım. Ona göre herkesin bir şekilde zeytin ziraatine katılması lazım. Beklediğiniz zenginlik ilk anda gelmeyebilir ama ne zaman ne geleceği de belli olmaz”

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