İlber Ortaylı mikrofonu bozulunca sinirlendi: Bu işler kanun nizam yazmakla olmuyor

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 18- 24 Eylül tarihleri arasında 36'ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir’e geldi.

Cacabey Meydanı’nda gençlik söyleşisine katılan Ortaylı, ahilik ile ilgili bilgiler verirken mikrofonu bozuldu.

Ekipler arızayı gidermek için uğraşırken yerine getirilen mikrofon da çalışmayınca Ortaylı, "Bak bu çocukları yetiştirmiyorlar. Bu olmayınca olmuyor. Kanun nizam yazmakla usul erkan bilmekle olmuyor bu işler. Hayret bir şey... Bizim okulda, lisede olurdu böyle şeyler. Amatörce yapılır, çalışmazdı. Program öncesi söyledim sizlere. 'Mikrofonum bozulursa ben çok sinirlenirim' dedim. Lafım kesiliyor, ne dediğimi bilmiyorum" dedi.

Programın moderatörünün 'Hocam ben hallediyorum' sözlerine ise Ortaylı, "Edemezsin, sen de halledemezsin. Bitti bu iş. Ahiliğe hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.