İlber Ortaylı mikrofonu bozulunca sinirlendi: Bu işler kanun nizam yazmakla olmuyor

Kırşehir'de 36'ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında söyleşi ve imza gününe katılan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, mikrofonu bozulunca sinirlerine hakim olamadı.

KAYNAK: DHA
İlber Ortaylı mikrofonu bozulunca sinirlendi: Bu işler kanun nizam yazmakla olmuyor

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 18- 24 Eylül tarihleri arasında 36'ncı Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir’e geldi.

Cacabey Meydanı’nda gençlik söyleşisine katılan Ortaylı, ahilik ile ilgili bilgiler verirken mikrofonu bozuldu.

iii.jpg

Ekipler arızayı gidermek için uğraşırken yerine getirilen mikrofon da çalışmayınca Ortaylı, "Bak bu çocukları yetiştirmiyorlar. Bu olmayınca olmuyor. Kanun nizam yazmakla usul erkan bilmekle olmuyor bu işler. Hayret bir şey... Bizim okulda, lisede olurdu böyle şeyler. Amatörce yapılır, çalışmazdı. Program öncesi söyledim sizlere. 'Mikrofonum bozulursa ben çok sinirlenirim' dedim. Lafım kesiliyor, ne dediğimi bilmiyorum" dedi.

Programın moderatörünün 'Hocam ben hallediyorum' sözlerine ise Ortaylı, "Edemezsin, sen de halledemezsin. Bitti bu iş. Ahiliğe hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

ccc.jpg

Öne Çıkanlar
Kadıköy ruhu
Kadıköy ruhu
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Yeni bir dil keşfedildi: Hint- Avrupa dil ailesine mensup
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
Fatih Ergin'in gündem yaratacak kitabı çıktı: 515 Haşimi Türkiye'deki Suriyeli Çete
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
İslam Memiş Fed kararı sonrası açıkladı: Altın alacakları 96 saat sonrası için uyardı
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Faiz kararı öncesi uzman isimden kritik uyarı. Açıklamaya saatler kala gözler karara kilitlendi
Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Son Haberler
Kadıköy ruhu Spor
Kadıköy ruhu
Çarptığı dubaları metrobüs yoluna devirerek ilerledi: Bunun adı düpedüz cinayete teşebbüs Yaşam
Çarptığı dubaları metrobüs yoluna devirerek ilerledi: Bunun adı düpedüz cinayete teşebbüs
Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı Yaşam
Gaziantep’te silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Bakanlık koltuğunda yapamadıklarını vakıfla yapacaklar Güncel
Bakanlık koltuğunda yapamadıklarını vakıfla yapacaklar
Erdoğan’dan emeklilere zam mesajı: Fazla uzamaz, en kısa zamanda Güncel
Erdoğan’dan emeklilere zam mesajı: Fazla uzamaz, en kısa zamanda
Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha barış teklifimizi sunuyoruz Dünya
Bayramov: Ermenistan'a bir kez daha barış teklifimizi sunuyoruz