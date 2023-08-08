İlber Ortaylı neye yatırım yapılması gerektiğini açıkladı. Herkes bu mesajı konuşuyor

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı neye yatırım yapılması gerektiğini açıkladı. Ortaylı çok konuşulan mesajında “Lütfen insanlarımız zeytinlik alsınlar” dedi.

İlber Ortaylı neye yatırım yapılması gerektiğini açıkladı. Herkes bu mesajı konuşuyor

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı zeytinliklerin durumuna dikkat çekerken vatandaşlara yatırım tavsiyesi verdi. Ortaylı, zeytinliklerin imara açılmasına dikkat çekerek “Lütfen insanlarımız zeytinlik alsınlar. Aldığınız zeytinlikler hem sizi, hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır” ifadelerini kullandı.

Ortaylı’nın Hürriyet gazetesinde yazdığı “Zeytinlerimize sahip çıkalım” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Zeytin ziraatının yapıldığı bölgelerin hemen yanına çiftçiler istedikleri ekimleri yapıyorlar. Mesela Anadolu’nun kıt yeraltı kaynaklarını eriten, su kaynaklarını yok eden yonca ziraatı bunun başında geliyor. Ege’de gözlediğimiz bu uyumsuzluk maalesef yine ziraat fakültelerinin teşvikiyle ortaya çıkmıştır. Gereksizdir. Yonca ziraatı zeytinlere dadanan parazitlerin ve sineklerin kaynağıdır. Zaman zaman zeytinliklerin imara açılması, hükümetin vazgeçemediği bir alışkanlıktır. Protestoları dinlemek istiyoruz. Demokrasi, kuru gürültü ve kavgayla değil olayları iyice etüt edip ortaya koymakla, kusurlu ve suçluları teşhir etmekle yürütülür. Lütfen insanlarımız zeytinlik alsınlar. Aldığınız zeytinlikler hem sizi, hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır. Türkiye beton oteller değil zeytinlikler vatanı olmak zorunda.”

İlgili Haberler
İlber Ortaylı Disney Plus ve Atatürk dizisi tartışmalarına son noktayı koydu
İlber Ortaylı yalnızca Türklerde olmayan bir huyu açıkladı
İlber Ortaylı’dan birilerini rahatsız edecek açıklama. ‘‘Türklerin vizeyle girdiği İstanbul’u Türklere hediye eden Atatürk’tür’’
Öne Çıkanlar
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Türbülans Çiğdem medyayı nasıl “cafa”ladı
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
Marmaray metrobüs taksi ve okul servis ücretleri ne kadar oldu? İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
İstanbul’da toplu taşımaya zam mı geldi? 2023 İETT ücretleri ne kadar oldu?
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
Ahmet Nur Çebi'yi kim yemek istiyor? Şerafettin Tilki açıkladı
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
İşte Hababam Sınıfı'nda çalınan Erkin Koray şarkıları. Erkin Koray Fesuphanallah Esterabim şarkı sözleri ne?
Son Haberler
Göz basıncındaki değişim: Glokom Sağlık
Göz basıncındaki değişim: Glokom
Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı Sağlık
Göğüs kemiği açılmadan baypas ameliyatı
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı Güncel
Hafif ticari araç ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 5 yaralı
Tete Galatasaray'a doğru. Fenerbahçe transferden çekildi Spor
Tete Galatasaray'a doğru. Fenerbahçe transferden çekildi
Kıskançlıkla baş etmenin yolları neler Sağlık
Kıskançlıkla baş etmenin yolları neler
Hatayspor'dan ağlatan forma tanıtımı Spor
Hatayspor'dan ağlatan forma tanıtımı
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin inceleme sürüyor Güncel
Kocaeli'de TMO silosundaki patlamaya ilişkin inceleme sürüyor