İlber Ortaylı neye yatırım yapılması gerektiğini açıkladı. Herkes bu mesajı konuşuyor

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı zeytinliklerin durumuna dikkat çekerken vatandaşlara yatırım tavsiyesi verdi. Ortaylı, zeytinliklerin imara açılmasına dikkat çekerek “Lütfen insanlarımız zeytinlik alsınlar. Aldığınız zeytinlikler hem sizi, hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır” ifadelerini kullandı.

Ortaylı’nın Hürriyet gazetesinde yazdığı “Zeytinlerimize sahip çıkalım” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

“Zeytin ziraatının yapıldığı bölgelerin hemen yanına çiftçiler istedikleri ekimleri yapıyorlar. Mesela Anadolu’nun kıt yeraltı kaynaklarını eriten, su kaynaklarını yok eden yonca ziraatı bunun başında geliyor. Ege’de gözlediğimiz bu uyumsuzluk maalesef yine ziraat fakültelerinin teşvikiyle ortaya çıkmıştır. Gereksizdir. Yonca ziraatı zeytinlere dadanan parazitlerin ve sineklerin kaynağıdır. Zaman zaman zeytinliklerin imara açılması, hükümetin vazgeçemediği bir alışkanlıktır. Protestoları dinlemek istiyoruz. Demokrasi, kuru gürültü ve kavgayla değil olayları iyice etüt edip ortaya koymakla, kusurlu ve suçluları teşhir etmekle yürütülür. Lütfen insanlarımız zeytinlik alsınlar. Aldığınız zeytinlikler hem sizi, hem çocuklarınızı hem de vatanı kurtarır. Türkiye beton oteller değil zeytinlikler vatanı olmak zorunda.”