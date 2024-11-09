İlber Ortaylı ve Yekta Kopan’dan anlamlı söyleşi

Kaynak: Haber Merkezi
İlber Ortaylı ve Yekta Kopan’dan anlamlı söyleşi

Türkiye’nin Saatçisi Saat&Saat, 10 Kasım’a özel, Yekta Kopan moderatörlüğünde Prof. Dr. İlber Ortaylı ile anlamlı bir söyleşiye imza attı.

Saat&Saat’in; Yekta Kopan’ın moderatörlüğünde ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Pera Palas Paşa Salonu’nun tarih dolu atmosferinde gerçekleştirdiği 10 Kasım’a özel sohbette, Atatürk'ün ileri görüşlü liderliği ve bize bıraktığı eşsiz mirası konuşuldu.

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“Zamana Meydan Okuyan Lider: İlber Ortaylı ve Yekta Kopan ile Atatürk’ü Anıyoruz” başlığıyla Saat ve Saat YouTube hesabında 8 Kasım akşamı yayına giren video, kısa sürede ilgi topladı. Yekta Kopan’ın soruları ve ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Atatürk’ün zamansız vizyonuna ışık tutan anlatımıyla hayat bulan bu çok özel söyleşiyi Saat ve Saat YouTube hesabından izleyebilirsiniz.

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