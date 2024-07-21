İlber Ortaylı yaşamın nasıl sona ereceğini açıkladı

Son günlerde yaşanan bölgesel savaşlar ve ülkelerin birbirlerini yönelik tehditleri sürerken, Profesör Doktor İlber Ortaylı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ortaylı, katıldığı bir televizyon programında insanlığın hem kendi sonunu getirdiğini hem de dünyadaki yaşamı nasıl bitireceğini açıkladı.

“UZUN BİR MÜDDET HAYAT OLMAYACAK”

Prof. İlber Ortaylı Ekol TV'de Oylum Talu'nun sunuculuğunu yaptığı programa konuk olurken, merak edilen çok sayıda konuya da açıklık getirdi.

Sunucu Talu'nun dünyanın üçüncü dünya savaşı içinde olup olmadığı sorusuna Ortaylı dikkat çekici bir yanıt verdi.

Üçüncü dünya savaşına yavaş yavaş girildiğini ifade eden Ortaylı, küresel çapta bir savaş beklemediğini ifade ederken, insanoğlunun bu tabiatı tahrip etme ihtimali yüksek şeklinde konuştu.

Ortaylı ”Yani kendimizi yok edeceğiz, türümüzü yok edeceğiz, alt türleri yok edeceğiz” derken; bu gelişmelerin ardından uzun bir süre boyunca hayatın olmayacağını ifade ederken, hatta belki onları bile kurutacağız cümlesini kullandı.

"HAYAT SIRF BU DÜNYA'YA MAHSUS OLMAYABİLİR"

Milyonlarca yıldızın olduğu bir evrende yaşadığımızı belirten Ortaylı, bu evrende dünyaya benzer şeylerin olabileceğini belirtirken, bilemiyoruz ifadelerini kullandı.

Samanyolu’nun ötesinde bile gezegenler olduğunu hatırlatan Ortaylı, “Niye orada da böyle bir şey olmasın, bu hayat sırf Dünya'ya mı mahsus? Kim bilir orada da neler var, bilmiyoruz." şeklinde konuştu.