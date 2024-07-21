İlber Ortaylı yaşamın nasıl sona ereceğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İlber Ortaylı yaşamın nasıl sona ereceğini açıkladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı insanlığın nasıl sona ereceğini açıklarken, üçüncü dünya savaşı hakkında da dikkat çekici cümleler kullandı.

Son günlerde yaşanan bölgesel savaşlar ve ülkelerin birbirlerini yönelik tehditleri sürerken, Profesör Doktor İlber Ortaylı’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ortaylı, katıldığı bir televizyon programında insanlığın hem kendi sonunu getirdiğini hem de dünyadaki yaşamı nasıl bitireceğini açıkladı.

“UZUN BİR MÜDDET HAYAT OLMAYACAK”

Prof. İlber Ortaylı Ekol TV'de Oylum Talu'nun sunuculuğunu yaptığı programa konuk olurken, merak edilen çok sayıda konuya da açıklık getirdi.

talu.webpSunucu Talu'nun dünyanın üçüncü dünya savaşı içinde olup olmadığı sorusuna Ortaylı dikkat çekici bir yanıt verdi.

Üçüncü dünya savaşına yavaş yavaş girildiğini ifade eden Ortaylı, küresel çapta bir savaş beklemediğini ifade ederken, insanoğlunun bu tabiatı tahrip etme ihtimali yüksek şeklinde konuştu.

Ortaylı ”Yani kendimizi yok edeceğiz, türümüzü yok edeceğiz, alt türleri yok edeceğiz” derken; bu gelişmelerin ardından uzun bir süre boyunca hayatın olmayacağını ifade ederken, hatta belki onları bile kurutacağız cümlesini kullandı.

ilber1.jpg

"HAYAT SIRF BU DÜNYA'YA MAHSUS OLMAYABİLİR"

Milyonlarca yıldızın olduğu bir evrende yaşadığımızı belirten Ortaylı, bu evrende dünyaya benzer şeylerin olabileceğini belirtirken, bilemiyoruz ifadelerini kullandı.

Samanyolu’nun ötesinde bile gezegenler olduğunu hatırlatan Ortaylı, “Niye orada da böyle bir şey olmasın, bu hayat sırf Dünya'ya mı mahsus? Kim bilir orada da neler var, bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
İlber Ortaylı yapay zekaya sinirlendi
İlber Ortaylı Bozkurt işaretiyle ilgili açıklama yaptı. Atatürk de Bozkurt sembolünü benimserdi
Son Haberler
Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak Ekonomi
Çalışan emeklilere bir darbe daha: Bendevi Palandöken açıkladı. Yeni uygulama saç baş yolduracak
Fransa'da aşırı yağış sele neden oldu. Turuncu alarm verildi Dünya
Fransa'da aşırı yağış sele neden oldu. Turuncu alarm verildi
Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayboldu Yerel Haberler
Ağrı Dağı'nda 2 dağcı kayboldu
Halkbank'tan dev imza Spor
Halkbank'tan dev imza
Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Luhansk'ta 2 yerleşim birimini ele geçirdik Dünya
Rusya: Ukrayna'da Harkiv ve Luhansk'ta 2 yerleşim birimini ele geçirdik
Oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı Magazin
Oyuncu Şener Kökkaya son yolculuğuna uğurlandı