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  • İlber Ortaylı aslında ne demek istediğini tek cümleyle açıkladı. Sözleri tepki çekmişti

İlber Ortaylı aslında ne demek istediğini tek cümleyle açıkladı. Sözleri tepki çekmişti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, bir sempozyumda "Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti" konuşmasıyla tepki toplamıştı, ifadelerine açıklık getirdi.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:22
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İlber Ortaylı 'Yeni Türkiye' sözlerine açıklık getirdi

İlber Ortaylı aslında ne demek istediğini tek cümleyle açıkladı. Sözleri tepki çekmişti
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Tarihçi - yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı geçen günlerde katıldığı bir sempozyumda  Türkiye'nin kültürel gelişimi hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Cemalettin Server Revnakoğlu'nun döneminde Doğu ve Batı'ya hakim şahsiyetlerin yaşadığına işaret eden Ortaylı "İki kültürü de muhafaza eden, iki dünyaya da ait, ikisinin de üstadı dediğimiz nesiller artık kayboldu, yeniden diriltmek için çalışıyoruz. Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Etmediği bir şey kalmadı diyebilirim, tıbbiyemiz çok daha iyi mühendislerimiz öyle, ordularımız başkalarını talim ettirecek kadar iyi, iş hayatımız, sanayileşmemiz çok önde gidiyor" ifadelerini kullandı.

Ortaylı'nın konuşmasındaki bu eski-yeni kıyaslaması sosyal medyada tepki çekti.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, tepki çeken ifadesine “Şunu söylemek lazım, bahsettiğim 'Yeni Türkiye', son 20-30 yıl değildir. Son asrın sıfatıdır” sözleriyle açıklık getirdi.

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