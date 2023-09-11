İlber Ortaylı’dan AKP’ye asgari ücret teklifi

İlber Ortaylı, asgari ücretin İstanbul'da yasaklanması gerektiğini söyledi. İş yerlerinin istismarhane olduğunu belirtti.

İlber Ortaylı’dan AKP’ye asgari ücret teklifi

Ünlü tarih profesörü İlber Ortaylı katıldığı bir sosyal medya kanalında İstanbul’da asgari ücretin yasak olması gerektiğini söyledi.

Siyasi ve politik açıklamalarıyla son dönemde dikkat çeken Prof. Dr. İlber Ortaylı bir sosyal medya kanalında söyledikleriyle gündem oldu.

"İSTANBUL’DA ASGARİ ÜCRET YASAK OLMALI"

İstanbul’da geçinmenin zorluluklarına değinen Ortaylı “İstanbul’da asgari ücret yasak olmalıdır” sözleriyle başladığı konuşmasında “Asgari ücret vererek geçinen merdiven altı tesislerin de İstanbul’da bulunmaması gerekir. “

“SENİNKİ İSTİSMARHANE”

“Plastiğin ham maddesini alıyor kapak basıyor. Böyle yerler tabii asgari ücretli hatta daha daha düşük düşük ücretli işçi çalıştırıyor. Bu insanlara çok ehven geliyor. 'Efendim Sanayide işçi bulamayız’ diyor. Senin ki sanayici değil ki istismarhane” dedi.

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