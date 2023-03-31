“Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?” sorusuna İber Ortaylı'dan dikkat çeken yanıt

Kafa TV Youtube kanalında yayınlanan "Cahille Sohbeti Kestim" programının daimi konuğu Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Cumhurbaşkanı olsanız ilk neyi değiştirirsiniz?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

Değişimin basit şeylerle başlayabileceğini dile getiren Ortaylı, Candaş Tolga Işık'ın sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"AKRABA VE ARKADAŞ KAYIRMAYI ÖNLERİM"

'Hiçbir şeyi değiştiremezsin çünkü bu bir mekanizma değil. Şurayı değiştir, vidayı sık iş yürümeye başlasın. Bu bir mühendislik değil. Toplum böyle bir mühendisliği kaldıracak kadar basit bir mekanizma değil. Başlamak için basit şeyler var. Birincisi nepotizmi (akraba ve yakın arkadaş kayırma) önlemek. Bunun çaresi ise belirli vilayetlerin bölgelerin hâkimiyetini yok etmek. Doğrudan doğruya maaş sistemi uzmanlığa, dala göre olmalı. Memurun fizik mahzuniyeti korunmalı. Osmanlı'da devlet memuruna müdahale çok ağır cezalandırılırdı.