İlber Ortaylı'dan noktayı koydu! İsrail'in asıl amacı...

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, tv100'de Okan Bayülgen'in sunduğu Muhabbet Kralı programında İsrail'in Suriye'deki işgaline yönelik dikkat çekecek açıklamalarda bulundu.

Okan Bayülgen'in soluksuz ve endişeyle dinlediği açıklamalar gündeme oturacak cinsten.

İsrail'in su kaynaklarını elde etmek için ABD ile birlikte Fırat-Dicle havzasının kontrolünü ele geçirmek istediğinin altını çizen İlber Ortaylı şu şekilde konuştu:

"Golan Tepeleri'yle İsrail gıda meselesini halletti. Yani günlük etini, sütünü, su da önemli tabii. Su hep, herkes için her zaman önemli ve susuz çözülmez. Yani İsrail'in en büyük hatalarından biri de su meselesini kendi kendinin çözeceğine inanması. Bu mümkün değil ve şimdi su kaynakları üzerinde maalesef Amerika ile birlikte başkaları da var işin içinde ama bu blok, Türkiye'deki asıl Fırat-Dicle hafızasının kontrolüne göz koyuyorlar. Bu çok açık görünen bir şey, bu yanlış."