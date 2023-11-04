'İlçeye gidiyorum' dedi, köprüde ölü bulundu

Aydın’da, dün ilçe merkezine gideceğini söyleyip evden çıkan, 30 yaşındaki Nuriye Öztürk'ten acı haber geldi.

KAYNAK: DHA
'İlçeye gidiyorum' dedi, köprüde ölü bulundu

Olay Aydın'ın Buharkent ilçesinin Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk annesi Nuriye Öztürk, dün akşam saatlerinde evinden ilçe merkezinde işi olduğunu belirterek, ayrıldı. Eve dönmeyen ve bir daha da kendisine ulaşılamayan Öztürk'ün yakınları, polise haber verdi.

Öztürk’ü arama çalışmaları devam ederken, bugün saat 08.00 sıralarında Menderes Nehri üzerindeki köprüde bir kadının hareketsiz yattığını gören vatandaşlar jandarma ekibine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, ölen kadın cesedinin kayıp olarak aranan Nuriye Öztürk'e ait olduğunu belirledi.

Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Öztürk'ün cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Kurumu'na götürüldü.

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