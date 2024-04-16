İlham Aliyev açılış töreninde konuştu

Kaynak: Caliber
İlham Aliyev açılış töreninde konuştu
Hacigabul bölgesindeki Şirvan sulama kanalının yeniden inşası için düzenlenen temel atma törenine katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev önemli açıklamalarda bulundu.

Törende gerçekleştirdiği konuşmada "Azerbaycan güçlü bir devlettir, kendi gücüne ve imkânlarına güvenen bir devlettir" ifadelerine yer veren Aliyev sözlerine "Karabağ ve Doğu Zengezur'da küresel ölçekte benzeri olmayan büyük ölçekli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Konutlar, altyapı projeleri, sulama projeleri, demiryolları, tüneller, havaalanları... Üç yıl içinde yapılan işler devletimizin gücünü ve hükümetimizin ve devletimizin kararlılığını göstermektedir. Bahsettiğim tüm bu projeler hayata geçirilecektir" diye devam etti.

Alkışlar içerisinde açılışı gerçekleştirilen sulama kanalının bölgedeki tarım faaliyetleri için hayati bir öneme sahip olduğunun da altını çizen Aliyev, bu yeni tesisin vatana ve millete hayırlı olması temennilerinde bulundu.

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