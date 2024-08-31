İlhan Palut kendini hedef gösterdi

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, açıklamalarda bulundu.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Kasımpaşa'nın iyi geçiş yapan atletik oyuncuları sahip bir takım olduğunu belirtti.

"YETERSİZ KALDIK"

Kasımpaşa'nın maçın hemen başında bu opsiyonlarını kullanarak golü bulduklarını ifade eden Palut, "İlk yarı boyunca yine oynadı domine ederek ama ceza sahasında yeteri kadar rahatsız edici olmayarak denemelerde bulunduk. İkinci yarı bu denemeler biraz daha gole yakın bir hal aldı. Buna rağmen skoru bulamadık. Bu arada rakibin de yine bir iki tane hücum geçişi oldu. Maç Sonuna kadar denedik ama yetersiz kaldık. Maalesef bu önemli maçı kaybettik" dedi.

"KÖTÜ GİDİŞİN TEK NEDENİ İLHAN PALUT"

Ligde sadece Adana Demirspor'u yendiklerini dile getiren Palut, "Sonuçlar şehrin bana ve ekibime olan güvenini yavaş yavaş eritiyor. İstenilen sonuçların alınamamasının nedeni ne oyuncularımızın performansı ne de taraftarımızın söylediği gibi transferlerin gelmemesidir. Bunun tek sorumlusu vardır. O da nasıl iyi gittiğimiz zaman alkışlanıyor isem bugün de bunun tek sorumlusu vardır o da benim. Bunu ucuz bir kahramanlık olarak söylemiyorum. Takıma kol kanat germek için söylemiyorum. Gerçek tam da budur. Bu kötü gidişim tek nedeni vardır. O da İlhan Palut'tur" değerlendirmesinde bulundu.