İlhan Palut'tan Dzeko'nun golü için olay yorum

Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayıp, ikinci yarıda yediği 3 golle kaybeden Rizespor'da moraller bozuk. Teknik direktör İlhan Palut, karşılaşma sonrası kötü gol yememelerinden yakındı.

Tecrübeli hoca, "İlk yarıda işler bizim için istediğimiz gibi gitti. Rakibe pozisyon vermedik. Kazandığımız topları pasa çevirmeyi çokça başardık. Belki rakibi bu şekilde yakalamışken skoru artırabilirdik. İkinci yarıda rakip iki forvete döndü. Çok erken goller yedik. Serdar'ın attığı gol kırılma anı oldu. Aslında ikinci golü yiyene kadar saha içinde sıkıntı yaşamadık. İkinci golde (Dzeko'nun attığı gol) basit bir top kaybı yaşadık. Topun kaleye gidişi de çok kabul edilebilir değildi, öyle söyleyeyim. Genele bakarsak maçın sonucu, ortaya konan mücadeleye bakınca bu olmamalıydı" dedi.