İlhan Şeşen'den kötü haber: Durumu kritik

76 yaşındaki usta sanatçı İlhan Şeşen'den kötü haber geldi. Şeşen'in sağlık durumunun kritik boyuta ulaştığı belirtildi.

SAĞLIK DURUMU KRİTİK BOYUTA ULAŞTI

Gel Konuşalım programına katılan gazeteci Mehmet Üstündağ, usta sanatçının sağlık durumunu anlattı:

"İlhan Şeşen'den üzücü haber geldi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Sanatçının bir süredir kanseriyle mücadele ettiğini biliyoruz. Doktorları, tedavi sürecinin artık tükendiğini belirttiler. Tedavi için, hastane ve ev arası gidip geliyor. Ancak doktorlar durumun artık kritik boyuta ulaştığını belirtti."

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?

Usta sanatçı 1948 tarihinde Manisa'da doğdu. İlhan Şeşen 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı ve aynı yıl gitar çalmayı öğrendi. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Şeşen hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.