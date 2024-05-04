İliç'te 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kaynak: DHA / İHA
İliç'te 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesinde heyelanın yaşandığı altın madeni sahasındaki aramalarda 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

Erzincan-İliç’te 13 Şubat’ta Anagold Madencilik tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nde siyanürlü toprağın kayması nedeniyle dokuz işçi göçük altında kalmıştı. Toprak altındaki işçilerden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bakan Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te maden sahasında meydana gelen heyelanda ilk günden bu yana aralıksız olarak devam eden arama çalışmalarında iki işçi kardeşimize daha ulaştık. Diğer 5 madencimize ulaşmak için de ekiplerimiz 7/24 çalışmalarını sürdürüyor. İşçi kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum" ifadeleri kullanıldı.

Bulunan cansız bedenlerin, işçilerden Ramazan Çimen ve Kenan Öz’e ait olduğu bildirildi.

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