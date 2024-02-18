İliç'teki madenin vergi borcu silinmiş: Tutar güncel kurla 222 milyon TL

Kaynak: ANKA
İliç'teki madenin vergi borcu silinmiş: Tutar güncel kurla 222 milyon TL
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, “Erzincan İliç’te felaket yaşanan altın madenini işleten Anagold Madenciliğin yüzde 80 ortağı olan, SSR Mining’in 2023 yılı finansal tablolarına göre Türkiye’de silinen vergi, faiz ve ceza tutarı 7 milyon 218 bin dolar. Güncel kurla 222 milyon TL” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Erzincan’ın İliç ilçesinde 9 işçinin göçük altında kaldığı toprak kaymasının yaşandığı altın madenini işleten Anagold Madenciliğin yüzde 80 ortağı olan SSR Mining’in silinen vergi, faiz ve ceza tutarının miktarını açıkladı.

ABD Federal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun konuyla ilgili belgesini paylaşan Yavuzyılmaz, söz konusu tutarın 222 milyon TL olduğunu söyledi.

Yavuzyılmaz'ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“Yaparsa AK Parti yapar. Erzincan İliç’te felaket yaşanan altın madenini işleten Anagold Madenciliğin yüzde 80 ortağı olan, ABD Denver, Kanada Toronto merkezli SSR Mining’in 2023 yılı finansal tablolarına göre İliç’teki maden ocağıyla ilgili şirketin Türkiye’de silinen vergi, faiz ve ceza tutarı 7 milyon 218 bin dolar. Güncel kurla 222 Milyon TL. Kaynak: ABD Federal Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu.”

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