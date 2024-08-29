İlişkileri olay olan Rüştü Onur Atilla ile Nez sessiz sedasız ayrıldı

Güldür Güldür Show'dan tanınan Rüştü Onur Atilla, eski eşi Sinem Ayyıldız ile anlaşmalı boşanma gerçekleştirmişti.

Boşanmanın üzerinden 20 gün geçmeden, Atilla'nın yeni bir aşka yelken açtığı ve tatil fotoğraflarıyla bu ilişkiyi sosyal medyada duyurduğu öğrenildi.

Nez, Atilla'nın fotoğrafını "İyi ki" notuyla paylaştı. İlişkileri hakkındaki olumsuz yorumlara karşılık Atilla, "Evlilikler ve ilişkiler hayatın bir parçası. Bu konuda yorum yapmak, hayatlarımıza müdahale etmek, insanları suçlamak yersizdir. Eski eşim ve kariyerleri için yıllarca emek vermiş insanlar hakkında olumsuz yorum yapılmasını doğru bulmuyorum" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Nez ise sosyal medya üzerinden, "Boşanmış bir insanla ilişkiye başladım. Bu durum bazılarını mutlu etmeyebilir, ancak evlilikler sona erebilir. Kadınları günah keçisi yapmaktan kaçının. Kimse kimsenin yuvasını bozamaz" dedi.

Atilla'nın eski eşi Sinem Ayyıldız, boşanmayı kendisinin istemediğini ve çocukları ve geçmişleri için son ana kadar çabaladığını belirtti.

Ayyıldız, Atilla'nın davranışlarının kendisini kırıcı bulduğunu ve ayrılığın çok hızlı gerçekleştiğini ifade etti.

Atilla ise, "Zayıflamış olmam yuvamı yıkacak karakterde olduğumu göstermez. Kendimden eminim ve vicdanım rahat" diyerek ihanet iddialarını reddetti.

Şarkıcı Nez, sosyal medya hesabından Atilla ile ayrıldıklarını duyurdu ve ayrılığın gereğinden fazla abartıldığını belirtti.

Nez, ilişki başlangıçlarının güzelliği kadar ayrılıklarının da güzel olabileceğini ifade etti.

Eski eşinin açıklamalarının ardından Atilla, sosyal medya üzerinden, "Sinem Ayyıldız çocuklarımın annesidir ve hakkında yorum yapmayı uygun görmüyorum. Suçlamalara karşılık vermem ve asılsız ithamlarla ilgili hukuki süreç başlatacağım" dedi. Ayrıca, Nez ile ilişkisi hakkında, "Nez benim sevgilimdir ve bu ilişki boşanmadan sonra başlamıştır. Nez’in evliliğimin bitişiyle hiçbir ilgisi yoktur. Bu süreçte birbirimize destek olduk ve Nez'in linç edilmesine izin vermeyeceğim" şeklinde açıklamada bulundu.

Son olarak, Atilla, "Biz masumuz ve herkes kendi hayatını yaşama hakkına sahiptir. Medyada yaşanan bu karmaşanın ardından sessiz kalmayı tercih ediyorum. Çocuklarım için konuşmamayı tercih ediyorum ve sevginin her zaman galip gelmesini diliyorum" dedi.