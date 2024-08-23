İlk 4 maddeye dokunacağız diyen ünlü AKP'li kim? Fatih Ergin canlı yayında açıkladı

Düzenleme: Serhat Ağa
İlk 4 maddeye dokunacağız diyen ünlü AKP'li kim? Fatih Ergin canlı yayında açıkladı

Gazeteci Fatih Ergin katıldığı canlı yayın programında, AKP içerisindeki ünlü bir ismin aylar önce özel bir toplantıda Anayasa için “ilk 4 maddeye bir şekilde dokunacağız” dediğini açıkladı.

Enflasyonun 3 haneye ulaştığı ve liranın sürekli değer kaybettiği bu günlerde AKP hükümetinin ana gündem maddesi olarak anayasanın değişmesi konusu yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde AKP’li Hayati Yazıcı yaptığı bir açıklamada birinci maddeden sonucu maddeye kadar anayasanın değiştirilmiş bir anayasa üzerinde çalıştıklarını açıklamış, bu nabız yoklama çok tepki görünce sarayın sesi olarak bilinen Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından anayasanın ilk 4 maddesine dokunulmayacağını ifade etmişti.

Flaş… Flaş.. AKP anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme niyetini itiraf ettiFlaş… Flaş.. AKP anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme niyetini itiraf etti

hayat.jpg
Solda Hayati Yazıcı sağda Mehmet Uçum​​​

"İLK 4 MADDEYE BİR ŞEKİLDE DOKUNACAĞIZ"

Gazeteci Fatih Ergin dün akşam katıldığı Sözcü TV canlı yayınında AKP’nin neden anayasayı değiştirmek istediğini ve kendisine verilen flaş bilgiyi açıkladı. Ergin, Erdoğan’a yakın ve Hayati Yazıcı ile aynı kanatta olan ünlü bir AKP’li ismin, aylar önce yaptığı özel bir toplantıda "İlk 4 maddeye bir şekilde dokunacağız" ifadelerini kullandığını açıkladı. Ergin dün akşamki yayının yanı sıra konu hakkında X platformunda da bir paylaşımda bulunarak:

“Erdoğan'a yakın ve iktidar içinde Hayati Yazıcı ile aynı kanatta olan ünlü bir AKP'li aylar önce özel bir toplantıda "İlk 4 maddeye bir şekilde dokunacağız" dedi! Ekonomiyi, adaleti, eğitimi düzeltmeye anayasanın neresi engel? Yeni anayasaya değil, AKP'den kurtulmaya ihtiyaç var!”

ekran-goruntusu-2024-08-23-094432.png

YENİ ANAYASA GELİNCE SORUNLAR ÇÖZÜLECEK Mİ?

Gazeteci Fatih Ergin’in bomba anayasa açıklamasının yanı sıra AKP hükümetinin anayasayı değiştirerek hangi mevcut sorunlara çözüm bulabileceğini sordu. Ergin:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi, hatta sefaleti yaşanıyor mu? Büyük bir buhran yaşanıyor Türkiye'de.

Adalet, eğitim, sağlık bitmiş durumda mı? Bitmiş durumda. Türkiye bugün artık 10 milyonun üzerinde bir rakamla, bir oranla ifade edilen ve sonuçları itibarıyla çok yakın bir gelecekte de çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir sığınmacı ve kaçak işgali ile karşı karşıya mı? Karşı karşıya.

“Şimdi soruyorum. Bütün bu sorunlar ve daha fazlası mevcut Anayasa'nın hangi maddesinin, hangi bendinin, hangi fıkrasından kaynaklanıyor? Var mı bir cevapları? Yok”

ekran-goruntusu-2024-08-23-091114.png

İlgili Haberler
Flaş… Flaş.. AKP anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme niyetini itiraf etti
Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 78 doların altında Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 78 doların altında
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
İstanbul'da ambulans şoförü olmak... Yaşam
İstanbul'da ambulans şoförü olmak...
Beykoz’da İETT otobüsünde yangın Gündem
Beykoz’da İETT otobüsünde yangın
Zaha'ya 90 dakikada 950 bin euro Spor
Zaha'ya 90 dakikada 950 bin euro
İstanbul el değiştiriyor. Sokakta kaldığınızda duymadım demeyin Ekonomi
İstanbul el değiştiriyor. Sokakta kaldığınızda duymadım demeyin