İlk 4 maddeye dokunacağız diyen ünlü AKP'li kim? Fatih Ergin canlı yayında açıkladı

Enflasyonun 3 haneye ulaştığı ve liranın sürekli değer kaybettiği bu günlerde AKP hükümetinin ana gündem maddesi olarak anayasanın değişmesi konusu yer alıyor.

Geçtiğimiz günlerde AKP’li Hayati Yazıcı yaptığı bir açıklamada birinci maddeden sonucu maddeye kadar anayasanın değiştirilmiş bir anayasa üzerinde çalıştıklarını açıklamış, bu nabız yoklama çok tepki görünce sarayın sesi olarak bilinen Cumhurbaşkanı danışmanı Mehmet Uçum sosyal medya hesabından anayasanın ilk 4 maddesine dokunulmayacağını ifade etmişti.

Flaş… Flaş.. AKP anayasanın ilk 4 maddesini değiştirme niyetini itiraf etti

Solda Hayati Yazıcı sağda Mehmet Uçum​​​

"İLK 4 MADDEYE BİR ŞEKİLDE DOKUNACAĞIZ"

Gazeteci Fatih Ergin dün akşam katıldığı Sözcü TV canlı yayınında AKP’nin neden anayasayı değiştirmek istediğini ve kendisine verilen flaş bilgiyi açıkladı. Ergin, Erdoğan’a yakın ve Hayati Yazıcı ile aynı kanatta olan ünlü bir AKP’li ismin, aylar önce yaptığı özel bir toplantıda "İlk 4 maddeye bir şekilde dokunacağız" ifadelerini kullandığını açıkladı. Ergin dün akşamki yayının yanı sıra konu hakkında X platformunda da bir paylaşımda bulunarak:

“Erdoğan'a yakın ve iktidar içinde Hayati Yazıcı ile aynı kanatta olan ünlü bir AKP'li aylar önce özel bir toplantıda "İlk 4 maddeye bir şekilde dokunacağız" dedi! Ekonomiyi, adaleti, eğitimi düzeltmeye anayasanın neresi engel? Yeni anayasaya değil, AKP'den kurtulmaya ihtiyaç var!”

YENİ ANAYASA GELİNCE SORUNLAR ÇÖZÜLECEK Mİ?

Gazeteci Fatih Ergin’in bomba anayasa açıklamasının yanı sıra AKP hükümetinin anayasayı değiştirerek hangi mevcut sorunlara çözüm bulabileceğini sordu. Ergin:

“Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik krizi, hatta sefaleti yaşanıyor mu? Büyük bir buhran yaşanıyor Türkiye'de.

Adalet, eğitim, sağlık bitmiş durumda mı? Bitmiş durumda. Türkiye bugün artık 10 milyonun üzerinde bir rakamla, bir oranla ifade edilen ve sonuçları itibarıyla çok yakın bir gelecekte de çok tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir sığınmacı ve kaçak işgali ile karşı karşıya mı? Karşı karşıya.

“Şimdi soruyorum. Bütün bu sorunlar ve daha fazlası mevcut Anayasa'nın hangi maddesinin, hangi bendinin, hangi fıkrasından kaynaklanıyor? Var mı bir cevapları? Yok”