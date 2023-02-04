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Yalı Çapkını’nın yıldızları Afra Saraçoğlu ile Buçe Buse Kahraman küs mü? İlk açıklama geldi

Yalı Çapkını dizisinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman son dönemde dizide ön planda olduğu için dizinin sevenlerinin bir kısmı tarafından tepki çekiyordu. Son olarak sahnelerinin azaltıldığı iddiası gündemde olan Kahraman ve Afra Saraçoğlu'nun küs olduğu iddia edildi. Kahraman bu iddiaya yanıt verdi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 16:49
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İlk açıklama geldi! Yalı Çapkını’nın yıldızları Afra Saraçoğlu ile Buçe Buse Kahraman küs mü?

Yalı Çapkını’nın yıldızları Afra Saraçoğlu ile Buçe Buse Kahraman küs mü? İlk açıklama geldi
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Yalı Çapkını dizisinde rol alan Buçe Buse Kahraman son açıklamalarıyla gündemde. Dizide Ferit'in Pelo'yu eve getirmesiyle izleyiciden büyük tepki gören dizi yetkililerinin senaryo değişikliğine gittiği iddia edilmişti.

 

Afra Saraçoğlu hayranları diziye tepki göstermişti. Yalı Çapkını dizisinin Pelin'i Buçe Buse Kahraman rolünden dolayı kendisine yöneltilen yorumlara dair TV100'e özel açıklamalar yaptı.

"BAZI YORUMLAR ÇOK KIRICI OLUYOR"

"Biz oyuncuyuz, ne yazılıyorsa onu oynuyoruz" diyen oyuncu "Bazı yorumlar çok kırıcı oluyor ama biz profesyonelce işimizi yapıyoruz. Saygı duyuyorum, şahsa yorumlar kırıcı" dedi.

"BİZİ BİRBİRİMİZE DÜŞÜRMEYİN"

Buçe Buse Kahraman Afra Saraçoğlu'yla arasının bozuk olduğuna dair sorulara da şu yanıtı verdi: "Çok eğleniyoruz, hepimizin arası çok iyi böyle olmasa kötü yansır, çok mutluyuz. Bizi birbirimize düşürmeyin."

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