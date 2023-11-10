İlk ara tatil başladı: 9 gün sürecek

Yurt genelinde tüm kademelerde 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün itibarıyla başladı.

KAYNAK: DHA
İlk ara tatil başladı: 9 gün sürecek

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) takvimine göre 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayacak, 17 Kasım Cuma günü sona erecek. Resmi başlangıcı 13 Kasım olan ara tatil; hafta sonu ile birlikte 9 gün sürecek.

Gülen Muharrem Pakoğlu Ortaokulu’nda ara tatil sevinci yaşayan öğrenciler, son zilin çalmasıyla birlikte İstiklal Marşı töreninin ardından yılın ilk ara tatile çıktı. Öte yandan, öğrenciler ara tatile girerken karne almadı.

MEB’in takvimine göre ders zili, 20 Kasım’da tekrar çalacak; yarıyıl tatili 19 Ocak’ta başlayacak ve 5 Şubat’ta bitecek. İkinci dönemin ara tatili 8 Nisan-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Eğitim yılı14 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 24'te başlayacak.

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