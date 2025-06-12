İlk çağdan günümüze! Eserler ilk kez gün yüzüne çıktı

Kaynak: DHA
İlk çağdan günümüze! Eserler ilk kez gün yüzüne çıktı

İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Müzesi, tarihe ışık tutan etkileyici bir sergiye ev sahipliği yapıyor. “Taş Baltadan SİHA’ya. Geçmişten Günümüze Anadolu’da Savaş Aletleri” başlıklı sergi, insanlık tarihinin savaş teknolojilerindeki evrimini gözler önüne seriyor.

Efes kazılardan bulunan ve çevreden toplanan eserlerin korunması amacıyla Selçuk'ta kapılarını açan Efes Müzesi, 'Taş Baltadan SİHA'ya Geçmişten Günümüze Anadolu'da Savaş Aletleri' sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergide, genelde insanlığın, özelde Anadolu'nun tarih boyunca geçirmiş olduğu değişim ve gelişim, eski ve yeni 419 silah üzerinden anlatılıyor. Sergiyle ilgili bilgi veren Arkeolog Veysel Dağ, "Salonda aslında çağlar arası bir yolculuk hazırladık. Bu yolculuk Neolitik Çağ ile başlayıp Modern Çağ'a kadar devam ediyor. İlk insanların ilkel teknolojilerle oluşturduğu taş baltayla başlıyor, günümüz ve modern çağ insanının karmaşık teknolojilerle sayısız insanların katkısıyla ve tarihsel bilgi birikimi ile oluşturduğu silahlı insansız hava aracı ile bitiriyoruz. Bu salonumuz aslında bir zaman kapsülü gibi. Bu zaman kapsülü içine giren ziyaretçilerimiz silah eserleri üzerinden ilk çağdan günümüze bir yolculuk yapacaklar" diye konuştu.

'TOP DIŞINDAKİ TÜM ESERLER İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI'

Herkesi Efes Müzesi'ne çağlar arası bu yolculuğu yapmaya davet eden Dağ, "Bu sergimizde toplam 417 eser, 2 de savaş aracı var. Çeşme Müzesi'nden getirilen top dışında tüm eserler kendi müzemizdeki eserlerdir. Efes ve çevre ören yerlerinde arkeolojik alanlarda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerden oluşuyor. Hepsi ilk kez görücüye çıktı" ifadelerini kullandı. Müzeler Haftası kapsamında 18 Mayıs'ta açılan serginin 31 Aralık'a kadar gezilebileceği bildirildi.

tas-baltadan-sihaya-sergisi-ile-caglar-760972-224588.jpg

tas-baltadan-sihaya-sergisi-ile-caglar-760973-224588.jpg

tas-baltadan-sihaya-sergisi-ile-caglar-760974-224588.jpg

tas-baltadan-sihaya-sergisi-ile-caglar-760976-224588.jpg

tas-baltadan-sihaya-sergisi-ile-caglar-760977-224588.jpg

tas-baltadan-sihaya-sergisi-ile-caglar-760978-224588.jpg

tas-baltadan-sihaya-sergisi-ile-caglar-760978-224588.jpg

tas-baltadan-sihaya-sergisi-ile-caglar-760979-224588.jpg

tas-baltadan-sihaya-sergisi-ile-caglar-760980-224588.jpg

Son Haberler
İstanbul’un 2 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
İstanbul’un 2 ilçesinde uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi
Fenerbahçe bu olay ile çalkalanıyor! Mourinho, Ilıcalı’nın ipini böyle çekti
Fenerbahçe bu olay ile çalkalanıyor! Mourinho, Ilıcalı’nın ipini böyle çekti
Brent petrol düştü: İran-ABD gerilimi fiyatları vurdu! (12 Haziran 2025)
Petrol fiyatları geriliyor: 68,78 dolar seviyesinde!
Filenin Efeleri'nin 2. rakibi Hollanda!
Filenin Efeleri'nin 2. rakibi Hollanda!
Engelli gence sokak ortasında kabusu yaşattı!
Engelli gence sokak ortasında kabusu yaşattı!