İlk defa gondola binen gencin korku dolu haykırışları

İlk defa lunaparkta gondola binen bir gencin yaşadığı korku dolu anlar, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gencin yanında bulunan arkadaşına sarılıp "Abi durdur!" diye feryat etmesi, birçok kişinin dikkatini çekti ve kısa sürede viral hale geldi.

Olay, bir lunaparkta gondola binen gençlerin eğlence anında yaşandı. İlk defa bu deneyimi yaşayan genç, gondolun hareket etmesiyle birlikte büyük bir korku yaşamaya başladı. Yanında bulunan arkadaşına sarılarak "Abi durdur!" diye bağıran genç, gondolun hemen durdurulamaması nedeniyle paniğini arttırdı.