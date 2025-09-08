İlk defa oldu! Dört büyükler çemberi tamamladı

Türkiye'de transfer sezonu 12 Eylül günü sona erecek. Dört büyükler ses getiren birçok transfere imza attı. Kulüpler birbirinin futbolcularını ve eski oyuncularını kadrolarına kattı.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nu transfer etti.

Tartışmalara yol açan transfer için Fenerbahçe, Benfica'ya 22 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ödedi. 26 yaşındaki futbolcu, 4 yıllık sözleşme imzaladı.

REKOR BONSERVİS

Transfer dönemine damga vuran transferlerden birine de Galatasaray imza attı. Sarı kırmızılılar Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ı, 27,5 milyon Euro rekor bir bedelle renklerine bağladı.

29 yaşındaki file bekçisi yeni takımıyla 5 yıllık anlaşma sağladı.

Uğurcan Çakır'ın transferi de tartışmaları beraberinde getirdi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giden taraftarlar, Trabzonspor yönetimini protesto etti.

SERGEN YALÇIN YORUMCULUK YAPARKEN İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe istediği süreleri bulamayan ve geçen sezon devre arasında ABD'nin Los Angeles FC takımına kiralanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde beğendiğini ve birlikte çalışmaları halinde daha iyi hale geleceğini söylediği Ünder'i, kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı kulüp, Ünder'i satın alma opsiyonuyla kiraladı. Opsiyonun kullanılması durumunda bonservis ücreti 6 milyon Euro olarak belirlendi.

HIZLI TRANSFER: 2 GÜNDE İMZALAR ATILDI

Trabzonspor ise orta sahasına Beşiktaş'tan takviye yaptı. Ernest Muçi 1 milyon Euro karşılığında kiralık olarak transfer edildi.

Satın alma opsiyonun kullanılması halinde Trabzonspor, 8,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sürpriz transferle ilgili konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke sürecin hızlı ilerlediğini söylemişti.

Resmi imzalardan 1 gün önce açıklama yapan Tekke, "Muçi mevzusu aslında çabuk oldu. İsmi dün akşam geldi. Çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Oynayıp özgüvene ihtiyacı var. Beklentim olumlu olması yönünde" demişti.