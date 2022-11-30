TOKİ İstanbul Tuzla çekilişi başladı

TOKİ 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında kura çekimleri noter huzurunda yapılmaya devam ediyor. 7-28 Kasım tarihleri arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkâri, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Kilis, Malatya, Muş ve Tunceli’de gerçekleştirilen kura çekiminde 50 bin 302 konutun hak sahibi belli oldu.

GÖZLER İSTANBUL'DA

Bugün ise gözler İstanbul'a çevrildi. Tuzla için kura çekilişi yapılıyor. Tuzla'da, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) yapımına devam edilen 508 konutun hak sahipleri, bugün çekilecek kura ile belirlenecek.

"İlk Evim İlk İşyerim Projesi" kapsamında, 250 bin konutun 50 bini ilk etapta İstanbul'a yapılacak. Bunların 20 bin 908'inin ise Tuzla'da inşa edilmesi planlanıyor.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Aydınlı Mahallesi Konaşlı Mevki’nde 20 bin 908 konutun yapılacağı inşaat çalışmalarını inceledi.

'ÖNÜMÜZDEKİ SENE TESLİMLERİ YAPILACAK'

Yazıcı, şunları söyledi:

Projenin çok önemli detaylarından birisi, pozitif ayrımcılıkla emeklilerimize, şehit ailelerimize ve gençlere yönelik pozitif ayrımcılıkla projenin ilk sahipleri olarak teslim edilmesi önemli. Beş yüz sekiz dairenin çekilişi yapılacak. Önümüzdeki sene itibariyle teslimleri yapılacak. Bunun devamında 750 bin konut üretilerek, 50 bini İstanbul'da, onların da 20 bin 908’inin Tuzla’da olması bizim için ayrı bir önem taşıyor. Tuzla için ayrı bir vizyon ve değer katıyor. Yeni gelişecek olan 20 bin 908 yeni konut ile beraber gelişen şehir vizyonunun altyapısı için Tuzla Belediyesi olarak çalışmalara başladık. Dolayısıyla böylesine bir konut projesi, yeşil alanları, okulları, camileri, spor alanları ile beraber gelişiyor olmasından, şehrin daha planlı ve geleceğe yönelik daha yaşam kalitesini artıracak olmasından dolayı çok kıymetli.

TOKİ'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 50.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında, İstanbul Tuzla Aydınlı Mah. Konaşlı Mevki 508 Adet Konut Projesi’nde inşa ettirilen; 2+1 nitelikli 218 adet ve 3+1 nitelikli 290 adet olmak üzere toplamda 508 adet konutun hak sahipleri arasından Konut Belirleme Kurası çekilecektir. 30 Kasım 2022 tarihi Çarşamba günü, Saat 11.00’de gerçekleştirilecektir.

TOKİ KURA SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.